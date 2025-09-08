Τουρκία: Επεισόδια με διαδηλωτές και αστυνομία έξω από τα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε υποστηρικτές του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της Τουρκίας τη Δευτέρα, του CHP, καθώς διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη για να αποτρέψουν την αντικατάσταση ενός ανώτερου στελέχους του κόμματος, του Οζγκούρ Τσελίκ, που διατάχθηκε από δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Εκατοντάδες αστυνομικοί των ΜΑΤ έστησαν οδοφράγματα γύρω από το κτίριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και ήρθαν σε συμπλοκή με μια ομάδα διαδηλωτών μεταξύ των οποίων και βουλευτές του κόμματος.

Η δικαστική απόφαση για την αντικατάσταση του επικεφαλής του CHP στην επαρχία της Κωνσταντινούπολης ήταν η τελευταία κίνηση σε μια εκστρατεία καταστολής του κόμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας εκατοντάδες μέλη του κόμματος έχουν συλληφθεί.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, συνελήφθη τον Μάρτιο, πυροδοτώντας τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία.

Οι αγορές μετοχών και ομολόγων έπεσαν την περασμένη εβδομάδα, εν αναμονή περαιτέρω πολιτικής αστάθειας, μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι ο Οζγκούρ Τσελίκ πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση του ως ηγέτης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Το δικαστήριο διέταξε την αντικατάσταση του Τσελίκ από τον Γκουρσέλ Τεκίν, πρώην αντιπρόεδρο του CHP. Ο εθνικός ηγέτης του κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, δήλωσε ότι η απόφαση είναι «άκυρη» και ότι ο Τεκίν έχει αποβληθεί από το κόμμα, ενώ ο Τσελίκ δήλωσε ότι δεν θα παραδώσει τη θέση του σε κανέναν.

Ο Τεκίν έφτασε στα κεντρικά γραφεία του CHP τη Δευτέρα για να αναλάβει τη θέση και μπήκε στο κτίριο μετά από μια μακρά αντιπαράθεση με τα μέλη του κόμματος που βρίσκονταν μέσα, ενώ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν εργάζεται για το κράτος και δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην επίλυση των νομικών προβλημάτων του κόμματος.

Οι δικαστικές ενέργειες προέρχονται κυρίως από κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες το CHP αρνείται. Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι νομικές ενέργειες αποτελούν προσπάθειες εξάλειψης των εκλογικών απειλών για τον Ερντογάν και αποδυνάμωσης της αντιπολίτευσης, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Την Κυριακή, το CHP κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στα γραφεία του στην Κωνσταντινούπολη, αφού η αστυνομία έστησε αρχικά οδοφράγματα εκεί, σε μια ενέργεια που το κόμμα χαρακτήρισε «πολιορκία». Στη συνέχεια, οι αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση διαδηλώσεων σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Η πρόσβαση σε μεγάλους ιστότοπους κοινωνικών μέσων περιορίστηκε στην Τουρκία τη Δευτέρα, ένα μέτρο που έχουν λάβει στο παρελθόν οι αρχές σε περιόδους πολιτικής αστάθειας. Η Netblocks, μια παγκόσμια υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου, ανέφερε ότι η πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το X, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το TikTok και το WhatsApp είχε περιοριστεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι η μη τήρηση της δικαστικής απόφασης ισοδυναμεί με παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ότι «το κράτος θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο κατά οποιασδήποτε παράνομης πρωτοβουλίας».