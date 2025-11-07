Τουρκία: Εντάλματα σύλληψης κατά Νετανιάχου και 36 Ισραηλινών αξιωματούχων για τον πόλεμο στη Γάζα

Η τουρκική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα εντάλματα σύλληψης με την κατηγορία της «γενοκτονίας», σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και πολλών Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων είναι και οι υπουργοί Άμυνας Ίσραελ Κατζ και Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.

Τα εντάλματα στρέφονται συνολικά εναντίον 37 υπόπτων, διευκρίνισε η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως να ανακοινώσει όλα τα ονόματα.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ, πρόσθεσε η εισαγγελία, ισχυριζόμενη ότι υπήρξε «τη γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά συστηματικό τρόπο από το ισραηλινό κράτος στη Γάζα».

Η τουρκική δικαιοσύνη αναφέρθηκε επίσης στην περίπτωση στις κτιριακές εγκαταστάσεις του «Νοσοκομείου Τουρκο-παλαιστινιακής Φιλίας» της Λωρίδας της Γάζας - που είχε κατασκευαστεί από την Τουρκία - και βομβαρδίστηκε τον Μάρτιο από τον ισραηλινό στρατό καθώς αποτελούσε βάση τρομοκρατών της Χαμάς.