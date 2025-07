Τουρκία: Έχουν περιοριστεί τρεις από τις εννέα εστίες πυρκαγιάς

Έξι από τις συνολικά εννέα πυρκαγιές που πλήττουν τη δυτική επαρχία της Σμύρνης έχουν περιορίσει οι πυροσβέστες στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή, ενώ λόγω των πυρκαγιών έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι ισχυροί άνεμοι και τα ελαττωματικά καλώδια ρεύματος τροφοδότησαν τις φλόγες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

«Με τις έντονες προσπάθειες των δασικών ηρώων μας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επέμβαση από αέρος με το πρώτο φως της ημέρας, η πυρκαγιά στο Τσεσμέ τέθηκε υπό έλεγχο», δήλωσε ο υπουργός Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί, στην πλατφόρμα Χ την Παρασκευή.

«Οι έντονες προσπάθειές μας από αέρος και ξηράς συνεχίζονται για να θέσουμε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές στο Οντέμις και την Μπούκα»πρόσθεσε.

Aid organization workers rescued an elderly man in western Turkey on Sunday as flames from a wildfire reached the man's residence.



One rescuer carried his wheelchair while the other carried the man up the stairs and away from the raging fire. https://t.co/szswz9Jvdq pic.twitter.com/uRUkGxqpJB