Ερντογάν: Η Τουρκία δεν επιδιώκει εδάφη ή παρεμβάσεις σε ξένες χώρες

Τη θέση της Άγκυρας για το ότι η Τουρκία «δεν επιδιώκει εδαφικές διεκδικήσεις ή παρέμβαση σε ξένες χώρες» υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμματος (AKP).

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως «δεν έχουμε απολύτως κανένα σχέδιο να καταλάβουμε, να παρέμβουμε ή να επηρεάσουμε την κυριαρχία ή τους φυσικούς πόρους οποιασδήποτε άλλης χώρας», προθέτοντας ότι η τουρκική στρατιωτική παρουσία στις γειτονικές περιοχές γίνεται για «ασφάλεια των συνόρων και των λαών που ζουν εκεί».

Ακόμα, ο εξαπέλυσε επίθεση και κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας το CHP ότι «στέκεται απέναντι στην εθνική ασφάλεια» με την άρνησή του να στηρίξει την παράταση της στρατιωτικής εντολής για επιχειρήσεις εκτός συνόρων.

«Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια του κράτους. Και βλέπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να προτάσσει προσχήματα που ούτε η ίδια δεν πιστεύει» ανέφερε ο Ερντογάν.

«Σε νέα φάση το κουρδικό ζήτημα»

Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος της Τουρκίας, δήλωσε ότι η χώρα έχει εισέλθει σε μια «νέα φάση» των προσπαθειών για τον τερματισμό της κουρδικής ένοπλης βίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, να απευθυνθεί σε Τούρκους βουλευτές.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι είχε «πολύ εποικοδομητικές» συνομιλίες την προηγούμενη εβδομάδα με ανώτερα στελέχη του φιλοκουρδικού Κόμματος DEM - το οποίο έχει προτείνει να επιτραπεί στον Οτσαλάν να απευθυνθεί σε κοινοβουλευτική επιτροπή για τον αφοπλισμό του PKK - και κάλεσε όλες τις πλευρές να συμβάλουν στην προσπάθεια.

«Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο σταυροδρόμι στον δρόμο προς μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος στους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). «Όλοι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί».

«Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να ακουστούν όλες οι σχετικές πλευρές, χωρίς αποκλεισμούς, και να εκφραστούν διαφορετικές απόψεις - ακόμη και αν είναι αντίθετες», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύτηκαν ως πιθανό άνοιγμα προς τον Οτσαλάν, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος από το 1999, αλλά έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο καλώντας το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) να αφοπλιστεί και να διαλυθεί — βήματα που το κίνημα είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος.

Το DEM υποστηρίζει ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν και άλλα κόμματα, θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με τον Οτσαλάν στη φυλακή, δεδομένου ότι παραμένει κεντρική μορφή για την κουρδική κοινή γνώμη και είχε συμβάλει σε προηγούμενες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Η κυβέρνηση Ερντογάν δεν έχει επιβεβαιώσει αν εξετάζεται τέτοιο ενδεχόμενο.

Το PKK ξεκίνησε την ένοπλη εξέγερσή του το 1984. Μια προηγούμενη ειρηνευτική διαδικασία κατέρρευσε το 2015, οδηγώντας σε νέο κύμα βίας στη νοτιοανατολική Τουρκία. Η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για το πλαίσιο της τρέχουσας προσπάθειας.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν έγιναν μία ημέρα μετά τις τοποθετήσεις του εθνικιστή συμμάχου του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος είπε ότι «θα ήταν ωφέλιμο» να αποφυλακιστεί ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος που κρατείται από το 2016.

Ο Μπαχτσελί, γνωστός για την εχθρική στάση του απέναντι στα κουρδικά αιτήματα, ουσιαστικά έδωσε το έναυσμα για την τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία όταν έθεσε πρώτος το ζήτημα πριν από έναν χρόνο.

«Με λίγη περισσότερη γενναιότητα και προσπάθεια, και με τη βοήθεια του Θεού, θα ολοκληρώσουμε επιτυχώς αυτή τη διαδικασία», κατέληξε ο Ερντογάν.