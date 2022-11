Μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων - Στο σκοτάδι το Κίεβο και άλλες πόλεις

Η Ρωσία «σφυροκόπησε» με πυραυλικές επιθέσεις πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την Ουκρανία την Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με τους Ουκρανούς να υποστηρίζουν ότι ήταν το βαρύτερο κύμα πυραυλικών επιδρομών κατά τη διάρκεια του εννιάμηνου πολέμου.

Οι πύραυλοι έπεσαν σαν βροχή σε πόλεις όπως η πρωτεύουσα Κίεβο, το Λβιβ και το Ρίβνε στα δυτικά, το Χάρκοβ στα βορειοανατολικά, το Kρίβι Ριχ και η Πολτάβα στο κέντρο, η Οδησσός και το Mικολάιβ στο νότο και το Zίτομιρστα βόρεια.

Ένα πτώμα ανασύρθηκε από ένα πολυκατοικία που χτυπήθηκε και πυρπολήθηκε στο κέντρο του Κιέβου και ένας ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι η κατάσταση σχετικά με το ρεύμα είναι «σοβαρότατη» μετά από σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ