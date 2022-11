Νέες πυραυλικές επιθέσεις - Τουλάχιστον ένας νεκρός στο Κίεβο

Δύο πολυκατοικίες στο κέντρο του Κιέβου επλήγησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ρωσικών πυραύλων στην ουκρανική πρωτεύουσα την Τρίτη, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι διασώστες βρίσκονταν στο σημείο και ότι πολλοί πύραυλοι είχαν επίσης καταρριφθεί, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τυχόν θύματα.

Όπως έγινε γνωστό, από τα συντρίμμια του κτιρίου στο Πετσέρσκ ανασύρθηκε ένας νεκρός.

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, άλλο ένα κτίριο στην περιοχή του Πετσέρσκ, βόρεια του Κιέβου, επλήγη επίσης από πύραυλο.

Η πόλη Κρίβι Ριχ, η Πολτάβα και οι περιοχές στο Τσερκάσι έχουν επίσης πληγεί, σύμφωνα με τους αντίστοιχους αρχηγούς της πόλης και των περιφερειών τους.

Συστήματα αεράμυνας εργάζονται για να καταρρίψουν εισερχόμενους πυραύλους στο Κίεβο, στο Τσερνίχιβ, στη Βίνιτσα καθώς και στην Πολτάβα, σύμφωνα με τους επικεφαλής των περιφερειών τους.

Πλάνα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνουν φλόγες να βγαίνουν από μια μικρή πολυκατοικία.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv. According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ

Ανταποκριτής του Reuters που έφτασε στο σημείο μετά την επίθεση είπε ότι περίπου 15 κατεστραμμένοι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την πλευρά της πενταώροφης πολυκατοικίας που σιγοκαίγεται

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγιο υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για θύματα αφού οι δήμαρχοι της πρωτεύουσας Κιέβου και του Λβιβ ανέφεραν εκρήξεις και το πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine σημείωσε επίσης ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο Χάρκοβο. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Suspilne έκανε λόγο για εκρήξεις στη βόρεια πόλη Zίτομιρ.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε Λβιβ και Χάρκοβο

Ο Iχόρ Τερέχοφ, δήμαρχος του Χαρκόβου, δημοσίευσε στο Telegram ότι μια πολύ σημαντική υποδομή έχει πληγεί από ρωσικό χτύπημα.

«Ήρθαμε σε μια σημαντική εγκατάσταση και προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Λόγω ζημιάς στην εγκατάσταση, υπάρχουν προβλήματα με την παροχή ρεύματος. Τα επίγεια ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς και το μετρό δεν λειτουργούν. Οι μηχανικοί ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κάνουν τα πάντα για να ομαλοποιήσουν τη ζωή του Χάρκοβο το συντομότερο δυνατό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Λβιβ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Μαξίμ Κοζίτσκι, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια.

Η ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία είναι «σε κρίσιμη κατάσταση» δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου. Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης δικτύου, Ukrenergo, είπε ότι οι χειρότερες ζημιές σημειώθηκαν στις βόρειες και κεντρικές περιοχές και ότι είχαν εισαχθεί έκτακτες διακοπές ρεύματος για "όλες τις κατηγορίες καταναλωτών" σε αυτές τις περιοχές, ενώ ανακοίνωσε επίσης ειδικές διακοπές έκτακτης ανάγκης στο Κίεβο.

Ο Άντριι Γιέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου, έγραψε στο Twitter ότι η Μόσχα απάντησε στην ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «με μια νέα επίθεση με πυραύλους».

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.