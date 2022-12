Στους 55 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τη χειμερινή καταιγίδα που συνεχίζει να πλήττει τις ΗΠΑ προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και έντονες χιονοπτώσεις. Αποτέλεσμα, ο εγκλωβισμός των ανθρώπων στα σπίτια τους ενώ δεν είναι επίσης δυνατό να ταξιδέψουν στη χώρα, αναφέρει το NBC News.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν σε 12 πολιτείες: Κολοράντο, Ιλινόις, Κάνσας, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Νέα Υόρκη, Οχάιο, Οκλαχόμα, Τενεσί και Ουισκόνσιν.

«Οι επικίνδυνες για τη ζωή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνδυασμό με τον επικίνδυνα ψυχρό άνεμο θα δημιουργήσουν έναν δυνητικά απειλητικό κίνδυνο για τη ζωή των ταξιδιωτών», προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η κακοκαιρία εκτείνεται από τις Μεγάλες Λίμνες κοντά στον Καναδά έως το Ρίο Γκράντε κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό. Τα δυτικά τμήματα της Νέας Υόρκης είχαν μετατραπεί σε «εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Κυριακή η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, η οποία παραδέχθηκε ότι «πρόκειται για μια κρίση επικών διαστάσεων».

Οι χιονοθύελλες και η παγωμένη βροχή έχουν επίσης διακόψει την παροχή ρεύματος σε χιλιάδες κατοίκους σε όλη την πολιτεία της Νέας Υόρκης, με 15.000 ανθρώπους στο Εθνικό Δίκτυο του Μπάφαλο να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, είπε η Χότσουλ. Κατά την ίδια, «η αποκατάσταση μπορεί να μην γίνει μέχρι την Τρίτη».

Μια «ομοβροντία πυκνού χιονιού» στην περιοχή του Μπάφαλο παρήγαγε δύο έως τρεις ίντσες ωριαίας χιονόπτωσης, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε δελτίο στις 3 τα ξημερώματα, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών. Στην περιοχή του Μπάφαλο, η αστυνομία επιβεβαίωσε συνολικά 10 θανάτους, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι πέθαναν «έξω και μέσα στα αυτοκίνητα».

Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις

Οι χαμηλές θερμοκρασίες -θερμοκρασίες ψυγείου, αγγίζουν τους -50 βαθμούς Κελσίου- αναμένεται να μην κρατήσουν πολύ, και να επιστρέψουν «στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα έως τα μέσα της εβδομάδας», σύμφωνα με τη NWS. Κατά το τελευταίο δελτίο της, μέχρι τη νύχτα αναμένεται να πέσουν από 30 έως 60 εκατοστά χιονιού.

Περισσότερες από 3.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, Κυριακή, και προστίθενται στις περίπου 3.500 που είχαν ακυρωθεί το Σάββατο και στις 6.000 άλλες που είχαν ακυρωθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightaware.com.

Εκτός από ανθρώπους έχουν εγκλωβιστεί και ζώα. Φωτογραφίες που αναρτούν από τις φάρμες τους κτηνοτρόφοι στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, δείχνουν αποκλεισμένα και παγωμένα ζώα τα οποία κινδυνεύουν να πεθάνουν από την ασιτία και το κρύο μέσα στους στάβλους.

My dad who is almost 70 & I walked 2 miles in the snow storm to feed the cattle at all 3 barn locations because parts of our road are impassable with the tractor. Here’s a few 📸 of one of our historic bank barns, the location where my dad grew up and some of the Shorthorns. ❄️ pic.twitter.com/HXARlQIcNY