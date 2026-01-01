Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 αγνοούμενοι από επίθεση κατά μεταλλωρύχων στο Περού

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά ακόμη αγνοούνται μετά από επίθεση που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εναντίον μεταλλωρύχων στο βόρειο Περού, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο δήμαρχος της περιοχής, στην τελευταία από μια σειρά επιθέσεων εναντίον μικρών μεταλλωρύχων χρυσού στην χώρα των Άνδεων.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε μια πόλη στη βόρεια περιοχή της Λα Λιμπερτάντ, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Πατάζ, Άλντο Μαρίνο, στην τοπική τηλεόραση. Η αστυνομία ανέφερε ότι 13 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν στην ίδια περιοχή τον Μάιο του περασμένου έτους, καθώς εγκληματικές συμμορίες προσπαθούσαν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στην περιοχή.