Τουλάχιστον 18 τραυματίες στη Ζαπορίζια έπειτα από νυχτερινή ρωσική επίθεση
Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έπειτα από πλήγματα σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανέφερε ότι διέσωσε 10 άτομα από τον κίνδυνο, ενώ περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων βρίσκονται υπό διευκρίνιση, σύμφωνα με το SkyNews.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατέστρεψε 15 ουκρανικά drones στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Βορόνεζ, από τις 8 μ.μ. έως τις 11 μ.μ. τοπική ώρα.

