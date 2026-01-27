Τομ Χόμαν: Ποιος είναι ο «τσάρος των συνόρων» που στέλνει ο Τραμπ στη Μινεάπολη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως στέλνει τον Τομ Χόμαν στη Μινεάπολη και απομακρύνει τον Γκρεγκ Μποβίνο, μετά τα φονικά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσηλευτή Αλεξ Πρέτι, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων και αντιδράσεων για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση να σταλεί ο Χόμαν στη Μινεσότα έγινε δεκτή από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες και αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς ο 64χρονος «τσάρος των συνόρων», όπως τον αποκαλούν, διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στην επιβολή του νόμου. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, πριν γίνει πράκτορας της Συνοριοφυλακής στην Καλιφόρνια το 1984. Ο Χόμαν ηγήθηκε επίσης των επιχειρήσεων απελάσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ομπάμα.

Ως υπηρεσιακός διευθυντής της ICE κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, ο Χόμαν αποτέλεσε το δημόσιο πρόσωπο και ένθερμο υπερασπιστή ορισμένων από τις πιο αμφιλεγόμενες μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού παιδιών από τις οικογένειές τους που περνούσαν τα σύνορα.

Στη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας του το 2024, ο Χόμαν δήλωσε ότι η εκστρατεία απελάσεων της νέας κυβέρνησης «δεν θα περιλαμβάνει μαζικές εκκαθαρίσεις γειτονιών», αλλά αντίθετα θα επικεντρώνεται «σε στοχευμένες συλλήψεις».

Παρά τις δηλώσεις αυτές, οι ενέργειες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων είχαν επικριθεί για τη χρησιμοποίηση υπερβολικών δυνάμεων κατά μεταναστευτικών κοινοτήτων και για τη χρήση εκτεταμένων εντολών συλλήψεων χωρίς δικαστικές εγκρίσεις, προκαλώντας ανησυχίες για παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η απόφαση να στείλει ο Τραμπ τον Χόμαν στη Μινεάπολη φαίνεται να σηματοδοτεί και μια μεταστροφή από τις σκληρές τακτικές του Γκρεγκ Μπόβινο, του επικεφαλής της Συνοριακής Φρουράς, ο οποίος αντιμετώπισε διαφορετικές πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση. Η εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών του Χόμαν και εκείνων του Μπόβινο τονίζει την τρέχουσα αναστάτωση στον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι ο Μποβίνο και ορισμένοι από τους πράκτορές του αναμένεται να αποχωρήσουν από τη Μινεάπολη την Τρίτη. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Χόμαν αναμένεται να αναλάβει τη διαχείριση των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη. Ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι η αποχώρηση του Μποβίνο ήταν «αμοιβαία απόφαση».

Σε συνέντευξή της τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Μπόβινο θα συνεχίσει να ηγείται της Συνοριακής Φρουράς σε εθνικό επίπεδο.

Συνομιλίες Τραμπ με Γουόλς

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε «μια καλή συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς και ότι οι δύο πλευρές θέλουν να συνεργαστούν για τη βελτίωση της κατάστασης στην Πολιτεία.

«Ήταν μια πολύ καλή συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φάνηκε ότι βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο κι εγώ θέλουμε να γίνει ακόμη καλύτερα», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το BBC, στην πλήρη περιγραφή από το γραφείο του Γουόλτς, ο κυβερνήτης ανέφερε ότι είπε στον Τραμπ πως πρέπει να υπάρξουν «αμερόληπτες έρευνες για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη που εμπλέκουν ομοσπονδιακούς πράκτορες, και ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα».

Το γραφείο του Γουόλτς είπε ότι ο Τραμπ συμφώνησε να μιλήσει με το DHS «για να διασφαλιστεί ότι το Γραφείο Ποινικών Διώξεων της Μινεσότα (Minnesota Bureau of Criminal Apprehension) μπορεί να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα, όπως θα ήταν κανονικά η περίπτωση».

Ο Γουόλτς σημείωσε ότι ο Τραμπ «συμφώνησε να εξετάσει τη μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα και να συνεργαστεί με την πολιτεία με πιο συντονισμένο τρόπο για την επιβολή του νόμου περί μετανάστευσης σε σχέση με βιαιοπραγούντες εγκληματίες».

Η ανάρτηση Τραμπ:

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς με κάλεσε με το αίτημα να συνεργαστούμε σχετικά με τη Μινεσότα. Ηταν μια πολύ καλή συνομιλία, και στην πραγματικότητα, φάνηκε ότι βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Είπα στον κυβερνήτη Γουόλς ότι θα του τηλεφωνήσει ο Τομ Χόμαν, και ότι αυτό που αναζητούμε είναι κάθε πιθανός και υπαρκτός εγκληματίας που έχουν στην κατοχή τους.

Ο κυβερνήτης, με πολύ σεβασμό, το κατανόησε, και θα μιλήσω μαζί του στο άμεσο μέλλον. Ήταν ευτυχής που ο Τομ Χόμαν θα πήγαινε στη Μινεσότα, και εγώ επίσης!

Έχουμε σημειώσει τέτοια τεράστια επιτυχία στην Ουάσιγκτον, D.C., στο Μέμφις του Τενεσί και στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνας και, πρακτικά, σε κάθε άλλο μέρος που έχουμε «επέμβει» και, ακόμη και στη Μινεσότα, το έγκλημα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλς όσο κι εγώ θέλουμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερο!

Κρίση στη σχέση με την Κρίστι Νοέμ

Από τα τέλη του περασμένου έτους, η σχέση του Χόμαν με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ χαρακτηρίζεται «παγωμένη», καθώς φέρεται να αποφεύγουν να μιλούν και να συναντώνται, όπως αναφέρει το Axios. Η ακριβής αιτία της μεταξύ τους έντασης δεν ήταν σαφής.

Παράλληλα, επειδή ο ρόλος του υπάγεται στο Λευκό Οίκο, ο Χόμαν δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για τις κινήσεις του, καθώς οι «τσάροι» είναι συχνά διορισμένοι αξιωματούχοι που έχουν ως αποστολή τον συντονισμό των προσπαθειών μεταξύ των υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Κι ενώ η κίνηση του Τραμπ φαίνεται να παραγκωνίζει τη Νοέμ στη Μινεσότα μετά από την έντονη κριτική που της ασκήθηκε για τα σχόλιά της σχετικά με την ένοπλη επίθεση κατά του Άλεξ Πρέτι, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «η υπουργός Νοέμ θα συνεχίσει να ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με την πλήρη εμπιστοσύνη και σιγουριά του Προέδρου».