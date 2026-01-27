Την παραίτηση της Κρίστι Νοέμ ζητούν οι Δημοκρατικοί - Αρνητικός ο Τραμπ

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων απείλησαν την Τρίτη να ξεκινήσουν διαδικασία μομφής κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν την απολύσει πρώτος.

Η Νοέμ έχει δεχτεί αυξημένη πίεση τις τελευταίες ημέρες για τα σχόλιά της μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, ενός Αμερικανού πολίτη που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το Σάββατο.

«Η βία που ασκείται εναντίον του αμερικανικού λαού από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η Κρίστι Νοέμ πρέπει να απολυθεί αμέσως, διαφορετικά θα ξεκινήσουμε διαδικασία μομφής στη Βουλή των Αντιπροσώπων», δήλωσαν οι Δημοκρατικοί σε ανακοίνωσή τους.

«Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», πρόσθεσαν.

Μετά τη δολοφονία του Πρέτι, η Νοέμ ισχυρίστηκε ότι ο τελευταίος «κουνάει» ένα όπλο και ότι αντέδρασε «βίαια» στις προσπάθειες των αστυνομικών να τον αφοπλίσουν, ισχυρισμοί που αργότερα διαψεύστηκαν από την ανάλυση βίντεο και αναλύσεις από πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ απάντησε «όχι» όταν ένας δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο τον ρώτησε αν η Noem θα παραιτηθεί από τη θέση της.

Τραμπ: H Κρίστι Νόεμ θα παραμείνει στη θέση της

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η Κρίστι Νόεμ θα παραμείνει στη θέση της, κρίνοντας ότι έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά».

«Όχι», απάντησε κατηγορηματικά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν η Νόεμ θα εγκαταλείψει τη θέση της.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «πολύ λυπηρό» τον θάνατο δεύτερου Αμερικανού διαδηλωτή από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, το Σάββατο, στη Μινεάπολη.

Αν και δεν υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «δολοφόνος» που είχε χρησιμοποιήσει ο σύμβουλός του Στίβεν Μίλερ για να περιγράψει τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι – τον άνδρα που πυροβόλησαν και σκότωσαν πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) –, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το θύμα δεν έπρεπε να φέρει όπλο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως ο Άλεξ Πρέτι είχε ενεργήσει σαν «δολοφόνος», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε αρνητικά αλλά πρόσθεσε πως «δεν έπρεπε να εμφανιστεί με όπλο» σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνοντας λόγο για «πολύ ατυχές περιστατικό».

