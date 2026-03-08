Την κοινή παραγωγή όπλων συζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν
08/03/2026 • 15:52
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι, στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Γιέτεν στο Κίεβο.

«Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης -επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», πρόσθεσε.

