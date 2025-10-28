Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση Τραμπ - προέδρου Ουζμπεκιστάν στην Ουάσιγκτον

Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιογιόφ, όπως δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λάνταου, έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους στο Ουζμπεκιστάν.

Η επίσκεψη «θα συμβάλει στην προετοιμασία του εδάφους για μια σημαντική συνάντηση μεταξύ των προέδρων μας την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον», έγραψε ο Λάνταου σε ανάρτησή του στο X μετά τις συναντήσεις στην κεντρικοασιατική χώρα. Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη συνάντηση.

Ο Πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα συμμετάσχει σε μια Σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ-Κεντρικής Ασίας στην Ουάσινγκτον στις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με μια ανάρτηση του γραφείου του στο Telegram.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης την Πέμπτη με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έχει επιδιώξει να προσεγγίσει το Ουζμπεκιστάν. Αυτές οι χώρες της Κεντρικής Ασίας παραδοσιακά υπάγονται στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Uzbekistan Airways υπέγραψε συμφωνία ύψους περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την αμερικανική BoeingBA.N για την αγορά έως και 22 αεροσκαφών 787 Dreamliner.

Η Σαΐντα Μιρζιγιόεβα, βοηθός του προέδρου και κόρη του Μιρζιογιόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι συναντήθηκε με τον Λάνταου και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Σέρτζιο Γκορ, γράφοντας στο X: «Συζητήσαμε τις δυναμικές μεταρρυθμίσεις στο Ουζμπεκιστάν, τις νέες ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας».

«Απολαύσαμε πολύ την ειλικρινή και ευρεία συζήτησή μας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία στο μέλλον», απάντησε ο Λάνταου σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X την Τρίτη.