Times: «Σχέδιο διαφυγής» του Χαμενεΐ στη Μόσχα, αν η κατάσταση στο Ιράν επιδεινωθεί

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει ένα «σχέδιο διαφυγής» που περιλαμβάνει τη φυγή του στη Ρωσία, εάν οι τρέχουσες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα συνεχίσουν να εντείνονται, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Times την Κυριακή.

Το σχέδιο, που ονομάζεται «Σχέδιο Β» από τη βρετανική εφημερίδα, περιλαμβάνει τον 86χρονο Χαμενεΐ και 20 στενούς συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειάς του και βοηθών του.

Επίσης, θα περιλαμβάνει έναν τρόπο μεταφοράς του τεράστιου δικτύου περιουσιακών στοιχείων του, το οποίο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters του 2013 που επικαλείται η The Times, εκτιμάται σε περίπου 95 δισ. δολάρια και περιλαμβάνει τον οργανισμό Setad, έναν από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς στο Ιράν, και το σύστημα ημι-κρατικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Αγιατολάχ, γνωστό για την οικονομική του αδιαφάνεια.

«Το “plan B” αφορά τον Χαμενεΐ και τον στενό κύκλο των συνεργατών και της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του και υποψήφιου διαδόχου του, Μοτζτάμπα», ανέφερε η εφημερίδα The Times, επικαλούμενη πηγές των μυστικών υπηρεσιών.

Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Μπένι Σαμπτί, ο Χαμενεΐ θα φύγει για τη Ρωσία, καθώς «δεν υπάρχει άλλο μέρος για αυτόν».

Ο Χαμενεΐ είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι «θαυμάζει τον Πούτιν, ενώ η ιρανική κουλτούρα είναι πιο παρόμοια με τη ρωσική», σημείωσε το ρεπορτάζ.