Times of Israel: Οργή συγγενών των ομήρων κατά της Χαμάς - Απαιτούν στρατιωτική επέμβαση

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών ζητά συνάντηση με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με την άρνηση της Χαμάς να παραδώσει τις σορούς όλων των ομήρων που κρατά στη Γάζα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Οι οικογένειες θα απαιτήσουν από τον αρχηγό του επιτελείου μια εξήγηση για το λόγο που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν τη συμφωνία κανονικά, παρά τον σοβαρό κίνδυνο οι όμηροι να παραμείνουν αιχμάλωτοι, καθώς η Χαμάς παραβιάζει κατάφωρα τη συμφωνία», αναφέρεται σε δήλωση του φόρουμ.

Οι οικογένειες κατηγορούν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ότι εμπιστεύονται τον λόγο της Χαμάς αντί να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια «απατηλή και αηδιαστική τρομοκρατική οργάνωση».