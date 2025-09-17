Times: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανία

Με γρήγορα βήματα προχωρά η Βρετανία προς την αναγνώριση της Παλαιστίνης, με τους Times του Λονδίνου να αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει από τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η επίσημη αναγνώριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένα διπλωματικό επεισόδιο.

Σε διαφορετική περίπτωση, υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο το θέμα να κυριαρχήσει στη συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί την Πέμπτη στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού.

Οι ΗΠΑ αντιτίθενται στην επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης και ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με επιβράβευση της Χαμάς.

Την επόμενη εβδομάδα, κατά τη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, μεταξύ άλλων χωρών.

Οι διαφωνίες μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα είναι έντονες. Την ώρα που η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ δηλώνει ότι η εισβολή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας ήταν «απόλυτα απερίσκεπτη και αποτρόπαια» και ότι «θα φέρει μόνο περισσότερο αίμα», ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφραζε ανοιχτά την υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Τον Ιούλιο, ο Στάρμερ είχε πει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, εκτός αν το Ισραήλ συμφωνήσει σε εκεχειρία, δεσμευτεί για λύση δύο κρατών και καταστήσει σαφές ότι δεν θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Δεδομένης της αντίθεσης του Ισραήλ σε αυτούς τους όρους, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι σχεδόν αναπόφευκτη, σχολιάζουν οι Times.