Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Λούλα: Επί τάπητος οι δασμοί και το οργανωμένο έγκλημα 

Το εμπόριο, η οικονομία και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος τέθηκαν επί τάπητος κατά την τηλεφωνική συνομιλία που πραγματοποίησαν την Τρίτη ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το Προεδρικό Μέγαρο της Βραζιλίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λούλα ευχαρίστησε τον Τραμπ για την απόφασή του να καταργήσει τους πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων από τη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένου του καφέ και του βοείου κρέατος, και πρόσθεσε ότι η Βραζιλία επιδιώκει να προχωρήσει στις συνομιλίες για τα προϊόντα που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τους δασμούς, ανέφερε το προεδρικό μέγαρο σε δήλωσή του.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ κατάργησε τους δασμούς 40% σε διάφορα βραζιλιάνικα προϊόντα διατροφής, μεταξύ των οποίων και το κακάο και τα φρούτα, τους οποίους είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ως τιμωρία για τη δίωξη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, συμμάχου του Τραμπ, Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Κατά τη διάρκεια της 40λεπτης τηλεφωνικής συνομιλίας την Τρίτη, την οποία το προεδρικό μέγαρο χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική», ο Λούλα τόνισε επίσης την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα ζητήσει τη συνεργασία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον τομέα των καυσίμων, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ξέπλυμα χρήματος από εταιρείες με έδρα το Ντελαγουέρ για να βοηθήσουν έναν από τους χειρότερους φοροφυγάδες της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Ο Λούλα και ο Τραμπ συμφώνησαν να ξαναμιλήσουν σύντομα, σύμφωνα με τη δήλωση του παλατιού.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν εν μέσω των πρόσφατων ενεργειών των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης στην Καραϊβική και των τριών μηνών αμερικανικών επιθέσεων εναντίον σκαφών που υποψιάζονται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.