Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Κάρνεϊ: Επί τάπητος το εμπόριο 

«Μια παραγωγική και ευρεία συζήτηση» για τις προκλήσεις στο εμπόριο και άλλα θέματα είχαν ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Κάρνεϊ. Η τηλεφωνική συνομιλία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο, ήταν η πρώτη γνωστή συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών από τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πηγή της καναδικής κυβέρνησης που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, το τηλεφώνημα έγινε από τον Κάρνεϊ, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Οι ηγέτες, οι οποίοι συζήτησαν επίσης τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα, συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν σύντομα, όπως ανέφερε το γραφείο του Κάρνεϊ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Στην Ουάσινγκτον, ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για το εμπόριο. «Οι ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες εμπορικές προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις κοινές προτεραιότητες σε μια νέα οικονομική και ασφαλιστική σχέση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καναδάς διεξάγει εδώ και μήνες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια νέα οικονομική και ασφαλιστική σχέση, αλλά οι δύο πλευρές δεν είναι κοντά σε συμφωνία.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αυξάνει τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα από 25% σε 35% για όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε την αποτυχία του Καναδά να σταματήσει το λαθρεμπόριο φαιντανύλης και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τα εμπορικά εμπόδια.