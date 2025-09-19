Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν την Παρασκευή τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών, εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τη σημερινή επικοινωνία είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν μιλούσε περί συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για το TikTok.