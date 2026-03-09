Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν - Στην ατζέντα Μέση Ανατολή και Ουκρανικό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας μοιράστηκε τις προτάσεις του, με στόχο την ταχεία επίλυση του πολέμου με τον Ιράν.

Την επικοινωνία των δύο προέδρων και το περιεχόμενο των συνομιλιών γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τη σύγκρουση στην Ουκρανία και σημείωσε ότι τα κέρδη της Ρωσίας θα πρέπει να ωθήσουν τους διαπραγματευτές του Κιέβου να προχωρήσουν προς μια λύση.

Χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ ουσιαστική» και είπε ότι «πιθανότατα θα έχει πρακτική σημασία για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Πούτιν «εξέφρασε διάφορες σκέψεις με στόχο την ταχεία πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί με ηγέτες των κρατών του Κόλπου, τον πρόεδρο του Ιράν και ηγέτες άλλων χωρών».

Είπε ότι ο Τραμπ «παρουσίασε την εκτίμησή του για τις εξελίξεις στην αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι πραγματοποιήθηκε μια πολύ ουσιαστική και, χωρίς αμφιβολία, χρήσιμη ανταλλαγή ιδεών».

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ πίστευε ότι ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ να δουν «γρήγορο τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία με κατάπαυση του πυρός και μακροπρόθεσμη επίλυση».

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, είπε, χαρακτηρίστηκαν από «την αρκετά επιτυχημένη προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Αυτό, όπως σημειώθηκε, είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να ωθήσει το καθεστώς στο Κίεβο να ακολουθήσει τελικά την οδό των διαπραγματεύσεων για την επίλυση της σύγκρουσης».

Ο Ουσάκοφ είπε επίσης ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου.