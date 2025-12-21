Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ: Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συζήτησε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις προσπάθειες για την επίτευξη ενός «δίκαιου και διαρκούς τερματισμού» του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σε δήλωσή του το γραφείο του Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά από συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων στη Φλόριντα.

«Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν συζήτηση από τον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε το γραφείο του Στάρμερ σε ενημερωτικό σημείωμα για την τηλεφωνική επικοινωνία, προσθέτοντας ότι συζήτησαν το έργο των λεγόμενων χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», οι οποίες έχουν δεσμευθεί να στηρίξουν την Ουκρανία.

«Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για το έργο της Συμμαχίας των Προθύμων με στόχο τη στήριξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας και τη διασφάλιση ενός δίκαιου και διαρκούς τέλους των εχθροπραξιών».

Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το Σάββατο στη Φλόριντα με Ρώσους αξιωματούχους για τις πιο πρόσφατες συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αποσπάσει μια συμφωνία και από τις δύο πλευρές.

Η συνάντηση στο Μαϊάμι ακολούθησε συνομιλίες των ΗΠΑ την Παρασκευή με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους και αποτελεί τον τελευταίο γύρο συζητήσεων γύρω από ένα ειρηνευτικό σχέδιο που έχει πυροδοτήσει κάποια ελπίδα για επίλυση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρεται επίσης ότι ο Στάρμερ και ο Τραμπ συζήτησαν τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αποπομπή του προκατόχου του, Πίτερ Μάντελσον, όταν ήρθαν στο φως υποστηρικτικά ηλεκτρονικά μηνύματα που είχε στείλει στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.