Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Ζελένσκι: Στο επίκεντρο ο δεύτερος γύρος συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σήμερα Παρασκευή, δήλωσε ότι ο προγραμματισμένος δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής ισχυρών αντιπροσωπειών από τις δύο πλευρές στις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι μια μετέπειτα συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στη διαδικασία ειρήνευσης.

Ζελένσκι: «Η συνάντηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κενή περιεχομένου»

Μετά το τέλος της επικοινωνίας τους, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι είπε στον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν πως είναι απαραίτητη μια κατάπαυση του πυρός ώστε να υπάρξει πρόοδος προς μια διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να προχωρήσουμε προς την ειρήνη. Οι δολοφονίες ανθρώπων πρέπει να σταματήσουν», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τούρκο ηγέτη. «Μοιραζόμαστε την άποψη ότι αυτή η συνάντηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κενή περιεχομένου».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο οργάνωσης μιας τετραμερούς συνάντησης με τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

I had a good and very substantive conversation with President of Türkiye, @RTErdogan. I thanked him personally, as well as all of Türkiye, for their principled stance in supporting the territorial integrity and sovereignty of our state.



