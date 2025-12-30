Τι συνέβη τελικά με την πτήση MH370 της Malaysia Airlines - Τα πέντε σενάρια για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια

Έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370 των Malaysia Airlines το 2014 με 239 επιβαίνοντες, η πτήση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια.

Στις 30 Δεκεμβρίου ξεκινά νέα έρευνα στον βυθό του Ινδικού Ωκεανού, ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, από την αμερικανική εταιρεία Ocean Infinity.

Την ίδια ώρα, ειδικός στην ασφάλεια των αερομεταφορών παρουσίασε στον Independent τις πέντε πιο ρεαλιστικές εκδοχές για το τι μπορεί να συνέβη.

Αυτοκτονία του πιλότου

Η πιο συζητημένη θεωρία αφορά τον κυβερνήτη της πτήσης, τον 53χρονο Ζαχάρι Σαχ, ο οποίος απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο πιλότος φέρεται να απέκλεισε τον συγκυβερνήτη από το πιλοτήριο, να απενεργοποίησε τα συστήματα επικοινωνίας και να προκάλεσε αποσυμπίεση της καμπίνας, οδηγώντας σε υποξία τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Η εκδοχή υποστηρίζει ότι στη συνέχεια πέταξε το αεροσκάφος κατά μήκος των συνόρων Μαλαισίας – Ταϊλάνδης για να αποφύγει στρατιωτικά ραντάρ και κατευθύνθηκε νότια, σε σημείο όπου πίστευε ότι δεν θα εντοπιστεί ποτέ.

Ωστόσο, η επίσημη έκθεση αναφέρει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ψυχολογικών προβλημάτων, αλλαγών στη συμπεριφορά ή οικογενειακών πιέσεων.

Κατάληψη του αεροσκάφους από πιλότο

Μια δεύτερη, λιγότερο διαδεδομένη εκδοχή θέλει έναν από τους πιλότους να προσπάθησε να καταλάβει το αεροσκάφος με σκοπό να το προσγειώσει ή να το εγκαταλείψει κάτω από βιώσιμες συνθήκες, αλλά να απέτυχε και να υπέκυψε στην υποξία.

Και αυτή η θεωρία όμως καταρρίπτεται από τα πορίσματα των ερευνητών, οι οποίοι δεν εντόπισαν οικονομικά προβλήματα, προσωπικές συγκρούσεις ή ενδείξεις άγχους στις επικοινωνίες ανάμεσα στους πιλότες.

Αεροπειρατεία από επιβάτη ή μέλος του πληρώματος καμπίνας

Με 227 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος καμπίνας, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αεροπειρατείας από άτομο εντός του αεροσκάφους.

Παρότι είχαν εφαρμοστεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, η ιστορία έχει δείξει ότι κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως αλάνθαστο.

Τηλεχειρισμός του αεροσκάφους μέσω κυβερνοεπίθεσης

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες που αγγίζει τα όρια της συνωμοσιολογίας είναι η απομακρυσμένη κατάληψη του αεροσκάφους μέσω κυβερνοεπίθεσης.

Παρότι η Boeing είχε κατοχυρώσει από το 2003 πατέντα για σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου αεροσκαφών σε περίπτωση αεροπειρατείας, η ίδια η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι η τεχνολογία αυτή δεν έχει ποτέ εγκατασταθεί σε εμπορικά αεροσκάφη.

Κατάληψη από λαθρεπιβάτη

Η τελευταία εκδοχή αφορά την πιθανότητα ύπαρξης λαθρεπιβάτη, ο οποίος επιβιβάστηκε πριν από την απογείωση και κρυβόταν σε χώρο κάτω από το πιλοτήριο. Ο ειδικός Φίλιπ Μπάουμ θεωρεί αυτό το σενάριο δεύτερο σε πιθανότητα μετά την αυτοκτονία πιλότου.

Παρόλα αυτά, καμία από τις πέντε εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί.