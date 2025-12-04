Der Spiegel, Politico

Την καχυποψία των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στις ΗΠΑ, σχετικά με τις διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Λευκός Οίκος με το Κρεμλίνο, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει σε δημοσίευμά του το γερμανικό περιοδικό "Der Spiegel", το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα τις σημειώσεις από την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, μία μόλις ημέρα μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ρουστέμ Ουμέροφ και των απεσταλμένων του Τραμπ – Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ – καθώς και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, εκ των ηγετών που συμμετείχαν στη διάσκεψη της Δευτέρας, τις πιο έντονες αντιρρήσεις εξέφρασαν ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν οι οποίοι έβαλαν στο τραπέζι το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να μην τηρήσει τη συμφωνία και να προδώσει έτσι την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο ζήτημα των εδαφών χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας», φέρεται να είπε ο Μακρόν, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση που εξασφάλισε το "Der Spiegel". Ο ίδιος ακούγεται να προσθέτει ότι υπάρχει «μεγάλος κίνδυνος» για τον Ζελένσκι.

Οι ρωσικές απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία των διαπραγματεύσεων και ο Φρίντριχ Μερτς φέρεται να υπογράμμισε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να «είναι πολύ προσεκτικός» τις επόμενες ημέρες. «Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να τόνισε, «αναφερόμενος πιθανότατα στους δύο Αμερικανούς διαπραγματευτές, τον επιχειρηματία Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», εκτιμά το γερμανικό περιοδικό.

Αυτές και άλλες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις αποτυπώνουν τη βαθιά δυσπιστία των Ευρωπαίων προς τους δύο στενούς συνεργάτες του Τραμπ: παρότι οι Ευρωπαίοι έχουν δημοσίως χαιρετίσει τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία των ΗΠΑ, το έγγραφο δείχνει ότι –πέραν των Μερτς και Μακρόν– και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν εμπιστεύονται τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ένας από τους λίγους Ευρωπαίους με καλή σχέση με τον Τραμπ, φέρεται επίσης να προειδοποίησε για το δίδυμο των διαπραγματευτών. «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους», είπε κάποια στιγμή. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που επίσης διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Τραμπ, συντάχθηκε σε αυτό το σημείο με τον Φινλανδό ηγέτη, σύμφωνα με τις σημειώσεις. «Συμφωνώ με τον Αλεξάντερ ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ», είπε.

Στις Βρυξέλλες την Παρασκευή ο Μερτς για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Εντωμεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα φτάσει την Παρασκευή στις Βρυξέλλες σε μια προσπάθεια να πείσει την ηγεσία του Βελγίου να υποστηρίξει ένα δάνειο αποζημίωσης ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την αξία των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε βελγικό έδαφος.

«Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα ταξιδέψει στο Βέλγιο αύριο το βράδυ για δείπνο εργασίας, προκειμένου να συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο POLITICO.

Ο Μερτς ακύρωσε τα ταξιδιωτικά του σχέδια για το Όσλο για να μεταβεί στην πρωτεύουσα της ΕΕ, μετά την πρόταση της Επιτροπής για ένα χρηματοδοτικό πακέτο για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών δυνάμεων. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς τα πολεμικά ταμεία του Κιέβου αναμένεται να εξαντληθούν τον Απρίλιο.

«Ασπίδα» για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία από τον Βέλγο πρωθυπουργό

Η προειδοποίηση του Μπαρτ Ντε Βέβερ πως η Ρωσία έχει απειλήσει το Βέλγιο πως θα «το κάνει να το νιώσει μέχρι την αιωνιότητα» αν αγγίξει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μετατρέπει μια τεχνική νομικο‑οικονομική συζήτηση σε μείζον γεωπολιτικό διακύβευμα. Ο Βέλγος πρωθυπουργός, αμφισβητώντας ανοιχτά τη στρατηγική της ΕΕ στην Ουκρανία και χαρακτηρίζοντας «παραμύθι» την ήττα της Μόσχας, τοποθετεί τη χώρα του στον ρόλο του απρόθυμου εκτελεστή ενός επικίνδυνου πειράματος σε βάρος της Ρωσίας.

Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα “La Libre Belgique” (3/12), ο Ντε Βέβερ υποστηρίζει ότι η ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο, την περιγράφει ως «παραμύθι» / «πλήρη αυταπάτη», και προτρέπει τη Δύση να σχεδιάζει με βάση ένα σενάριο χωρίς καθαρή ρωσική ήττα.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός παρουσιάζει τη νομική εκτροπή ως κεντρικό επιχείρημα. Η κατάσχεση κρατικών ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας αντιμετωπίζεται ως ιστορικό προηγούμενο «χωρίς ανάλογο», δηλώνει, και εκτιμά πως η χώρα του θα βρεθεί στην αιχμή πιθανών νομικών προσφυγών και ρωσικών αντιποίνων.

Η πιο ηχηρή στιγμή είναι η αναφορά του σε ρωσική απειλή ότι, αν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν σε δήμευση, το Βέλγιο «θα αντιμετωπίσει αιώνια ανταπόδοση» – φράση που ήδη έχει μετατραπεί σε viral από ουκρανικά και διεθνή μέσα και τροφοδοτεί αφήγημα περί βελγικού κατευνασμού απέναντι στη Μόσχα.

Επίσης, εμφανίζεται να κωδικοποιεί τη βελγική θέση ως «ρεαλιστική» έναντι μιας ΕΕ που -κατά την άποψή του- ωθείται από πολιτικό συμβολισμό περισσότερο παρά από ψυχρό υπολογισμό κινδύνου, ζητώντας ρητές εγγυήσεις επιμερισμού του ρίσκου αν επιλεγεί το μοντέλο δανείου προς την Ουκρανία με ενέχυρο τα ρωσικά assets στην Euroclear.

Με αυτόν τον τρόπο, η συνέντευξη δεν αφορά μόνο τα παγωμένα κεφάλαια αλλά εκθέτει ένα βαθύτερο ρήγμα ανάμεσα σε χώρες που βλέπουν την Ουκρανία ως υπαρξιακό μέτωπο απέναντι στη Ρωσία και σε εκείνες που φοβούνται ότι η υπέρβαση νομικών κόκκινων γραμμών θα στραφεί τελικά εναντίον της ίδιας της Ευρώπης.