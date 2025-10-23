Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύουν δύο από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς της χώρας, τη Rosneft και τη Lukoil, σημειώνει το BBC.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, οι δύο εταιρείες αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης της ρωσικής πολεμικής μηχανής, καθώς αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Ρωσίας, συνολικά 3,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Οι κυρώσεις αποκλείουν τις δύο εταιρείες από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και απαγορεύουν σε αμερικανικές και ξένες επιχειρήσεις να συναλλάσσονται μαζί τους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ, που είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, την ανέβαλε επ’ αόριστον, δηλώνοντας ότι «είχε έρθει η ώρα» για αποφασιστικά μέτρα.

Αναλυτές εκτιμούν πως οι κυρώσεις στοχεύουν αφενός στην αποδυνάμωση της ικανότητας της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο, αφετέρου στην αύξηση της οικονομικής πίεσης ώστε να εξαναγκαστεί σε διαπραγματεύσεις.

Ο ερευνητής Στιούαρτ Ρόλο σημειώνει ότι δύσκολα θα επηρεάσουν τη στρατιωτική ισχύ, αλλά ίσως συμβάλουν σε αλλαγή στάσης εάν συνδυαστούν με διπλωματικές κινήσεις.

Ο καθηγητής Μάικλ Ράσκα υπογραμμίζει ότι βραχυπρόθεσμα δεν αναμένεται μεταβολή στο πεδίο της Ουκρανίας, αλλά η Ρωσία θα αντιμετωπίσει πιεστικά διλήμματα ανάμεσα στη διατήρηση κοινωνικής σταθερότητας και στη χρηματοδότηση ενός μακροχρόνιου πολέμου.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη Ρωσία. Καθώς οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούν περίπου το 25% του ρωσικού προϋπολογισμού, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές. Επηρεάζονται όμως και οι κύριοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία.

Η Κίνα αγόρασε πέρυσι πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους ρωσικού αργού, ενώ οι ινδικές εισαγωγές έχουν εκτοξευθεί από το 2022. Ο Τραμπ κάλεσε το Πεκίνο και το Νέο Δελχί να μειώσουν τις αγορές τους, προειδοποιώντας για πιθανές δευτερογενείς κυρώσεις. Ήδη ινδικές εταιρείες, όπως η Reliance, επανεξετάζουν τις συναλλαγές τους με τη Rosneft και τη Lukoil.

Η ανακοίνωση των κυρώσεων προκάλεσε άνοδο 5% στις τιμές του Brent, αντανακλώντας την ανησυχία των αγορών για τη μείωση της προσφοράς. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι η αύξηση αυτή θα είναι προσωρινή, εκτός αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε αυστηρότερες δευτερογενείς κυρώσεις στη ναυτιλία και τη χρηματοδότηση.