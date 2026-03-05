Στη μεγάλη σημασία που έχει για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή το επίπεδο αποθεμάτων των πυραύλων του Ιράν αναφέρθηκαν οι Financial Times, υποστηρίζοντας πως η μείωση των εκτοξεύσεων από το Ιράν φανερώνει ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ αποδίδει καρπούς.

Το δημοσίευμα σημειώνει μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα) από το Ιράν εκτοξεύθηκαν μόνο τρεις πύραυλοι κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ το Σάββατο (την πρώτη μέρα του πολέμου) εκτοξεύτηκαν 189 βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς τα ΗΑΕ.

Δυτικοί αξιωματούχοι είπαν ότι η στρατηγική των ΗΠΑ και του Ισραήλ να χρησιμοποιούν στρατιωτικά αεροσκάφη για να εντοπίζουν και να καταστρέφουν εκτοξευτές πυραύλων και αποθέματα όπλων στο έδαφος του Ιράν αποδίδει καρπούς.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε μείωση των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων. Αυτό οφείλεται... στις προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ να καταστρέψουν αυτές τις βάσεις εκτόξευσης και να επιτεθούν σε αυτά τα συστήματα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

«Εκτιμούμε ότι το Ιράν έχει ακόμη αρκετές ημέρες ικανότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά του» συμπλήρωσε.

Η Λινέτ Νουσμπάχερ, πρώην σύμβουλος πληροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι η μείωση των εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες.

«Οι Ιρανοί εκτοξεύουν, μετακινούν, εγκαθιστούν, ανεφοδιάζουν και εκτοξεύουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Το πρόβλημά τους είναι ότι αυτό το "όσο πιο γρήγορα μπορούν" γίνεται όλο και πιο αργό. Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί έχουν καταστρέψει εκτοξευτές, πυραύλους, καύσιμα για τους πυραύλους υγρού καυσίμου και ντίζελ για την τροφοδοσία των εκτοξευτών... Όλα έχουν εξαντληθεί» συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, οι αναλυτές παρατήρησαν ότι η Τεχεράνη φύλαξε τους καλύτερους πυραύλους της για αργότερα στη σύγκρουση, αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων του Ισραήλ.

«Η μείωση του ρυθμού εκτόξευσης πυραύλων μπορεί να υποδηλώνει συντήρηση, όπως είδαμε στο τέλος του πολέμου του Ιουνίου», είπε ένας αναλυτής.

Ο Ντέκερ Έβελθ, αναλυτής στη ΜΚΟ Centre for Naval Analyses, υποστήριξε πως αυτή η κίνηση του Ιράν «δεν είναι μια στρατηγική επιλογής. Είναι η μόνη στρατηγική που είναι διαθέσιμη υπό συνθήκες πιθανής έλλειψης εκτοξευτών και αδυναμίας ελέγχου του δικού τους εναέριου χώρου».

Με τη μείωση των εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να βασίζεται περισσότερο, τώρα, στη χρήση των οικονομικών drones αυτοκτονίας «Shahed». Αυτά τα επιθετικά drones μπορούν να κρυφτούν εύκολα και να εκτοξευτούν σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ευάλωτα σε στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δεδομένα που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Εθνικών Στρατηγικών Μελετών, με έδρα το Τελ Αβίβ, δείχνουν ότι το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones από την αρχή της σύγκρουσης, πολλοί από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί από τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Κόλπου.