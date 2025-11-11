Το BBC αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, μετά την παραίτηση των δύο ανώτερων στελεχών του λόγω κατηγοριών για μεροληψία, που οδήγησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει με αγωγή ύψους τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων, εκτός εάν λάβει αποζημίωση.

Τη Δευτέρα, το BBC ζήτησε συγγνώμη για ένα ντοκιμαντέρ του προγράμματος Panorama, στο οποίο συνδέθηκαν δύο αποσπάσματα από μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου του 2021 - την ημέρα που οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο - δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε σε βία, σύμφωνα με το Reuters.

Πώς ξέσπασε η κρίση

Το σκάνδαλο προκλήθηκε από τη διαρροή εσωτερικού σημειώματος πρώην συμβούλου δεοντολογίας, στο οποίο κατηγορούσε το BBC για ανεπάρκειες στην κάλυψη θεμάτων όπως ο Τραμπ, ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς και τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων.

Το σημείωμα, του Μάικλ Πεσκότ, πρώην πολιτικού συντάκτη της Sunday Times, υποστήριζε ότι υπήρχαν συστηματικά λάθη που έδειχναν δομική αριστερή μεροληψία στο BBC.

Ο Πεσκότ ήταν εξωτερικός σύμβουλος της Επιτροπής Κατευθυντήριων Γραμμών και Προτύπων του BBC, η οποία επιβλέπει την κάλυψη, τη συμμόρφωση και τις καταγγελίες.

Το υπόμνημά του προς το διοικητικό συμβούλιο διέρρευσε στη δεξιά εφημερίδα Daily Telegraph, και αξιοποιήθηκε από επικριτές και ανταγωνιστές που αντιτίθενται στη φιλελεύθερη στάση και δημόσια χρηματοδότηση του BBC.

Το BBC χρειάστηκε μία εβδομάδα να απαντήσει, δίνοντας την εντύπωση «παράλυσης» απέναντι στη θύελλα επικρίσεων.

Η ανταποκρίτρια Κέιτι Ράζαλ και ο πολιτικός παρουσιαστής Νικ Ρόμπινσον δήλωσαν ότι υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα στη διεύθυνση ειδήσεων και το διοικητικό συμβούλιο:

οι πρώτοι ήθελαν να ζητηθεί συγγνώμη για το λάθος με την ομιλία του Τραμπ,

οι δεύτεροι πίστευαν ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί το ευρύτερο πρόβλημα θεσμικής μεροληψίας.

Ο Ρόμπινσον κατηγόρησε το μέλος του συμβουλίου Ρόμπι Γκιμπ, πρώην εκπρόσωπο της Τερέζα Μέι, ότι υποστήριξε πως το BBC πάσχει από «συστημικές αποτυχίες». Ο Γκιμπ δεν σχολίασε.

Ο Τζον Σόπελ, πρώην ανταποκριτής του BBC στη Βόρεια Αμερική, είπε ότι ο Gibb είχε επιδιώξει να αναδείξει παραδείγματα αριστερής μεροληψίας, αλλά ποτέ δεξιάς, όπως τον κατηγορούν ορισμένοι για την κάλυψη του πολέμου στο Ισραήλ.

Τι δήλωσε το BBC

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ δήλωσε ότι είναι «εξωφρενικό» να υπονοείται πως ένα «εχθρικό διοικητικό συμβούλιο» οδήγησε στις παραιτήσεις του Γενικού Διευθυντή, Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ειδήσεων, Ντέμπορα Τούρνες.

Σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το BBC δεν έχει αποκρύψει περιπτώσεις λαθών - έχει δημοσιεύσει διορθώσεις, έχει αλλάξει κατευθυντήριες γραμμές και στελέχη, και έχει επιβάλει πειθαρχικά μέτρα όταν εντοπίστηκαν προβλήματα.

Πρόσθεσε επίσης ότι το σημείωμα του Πρέσκοτ έδινε μερική εικόνα των ζητημάτων, και ότι είχε ήδη ξεκινήσει εσωτερική αναθεώρηση του συμβουλίου δεοντολογίας πριν λάβει το υπόμνημα.

Αναθεώρηση του τρόπου χρηματοδότησης

Το BBC χρηματοδοτείται από το τέλος τηλεθέασης που πληρώνουν όλα τα νοικοκυριά στη Βρετανία. Το 2024/25 απέφερε 3,8 δισ. λίρες (5,1 δισ. δολάρια), ενώ τα εμπορικά έσοδα ανέβασαν το συνολικό ποσό στα 5,9 δισ. λίρες.

Η χρηματοδότησή του καθορίζεται από το δεκαετές βασιλικό καταστατικό, που λήγει το 2027. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης μέχρι το τέλος του έτους, καθώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο να υπερασπιστεί το τέλος τηλεθέασης σε μια εποχή που οι θεατές στρέφονται σε πλατφόρμες όπως το Netflix.

Ο αριθμός των πολιτών που πληρώνουν το τέλος μειώνεται σταθερά - από 25,3 εκατομμύρια πριν δύο χρόνια σε 23,8 εκατομμύρια στο τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους.

Δημόσια στήριξη

Το BBC - το οποίο είναι πελάτης του Reuters - παραμένει ο πιο αξιόπιστος και πιο δημοφιλής πάροχος ειδήσεων στη Βρετανία, σύμφωνα με έρευνες.

Η Ofcom ανέφερε τον Ιούλιο ότι τα προγράμματά του φτάνουν στο 67% των ενηλίκων μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου, αν και η απήχηση έχει μειωθεί κατά 11 μονάδες από το 2019.

Μια έρευνα της YouGov τη Δευτέρα έδειξε ότι οι μισοί Βρετανοί θεωρούν πως το BBC είναι πολιτικά μεροληπτικό — με 31% να το θεωρούν υπέρ της αριστεράς και 19% υπέρ της δεξιάς.

Ποιος θα επιλέξει τον νέο διευθυντή - Ποιοι οι διάδοχοι

Το 14μελές διοικητικό συμβούλιο θα επιλέξει τον νέο Γενικό Διευθυντή. Πέντε από τα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου.

Μεταξύ των πιθανών διαδόχων του Ντέιβι είναι: