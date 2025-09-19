Η Κομισιόν δημοσίευσε επίσημα την Παρασκευή την πρόταση της προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, στο πλαίσιο των πιέσεων της ΕΕ προς τη Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία που μαίνεται για εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε πως «θέλουμε η Ρωσία να αποχωρήσει από το πεδίο της μάχης και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και αυτός είναι ο τρόπος για να δοθεί μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη».

«Η Ρωσία δείχνει το πλήρες μέγεθος της περιφρόνησής της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Έτσι, αυξάνουμε την πίεση. Με τη 19η δέσμη κυρώσεων που καλύπτουν την ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τους εμπορικούς περιορισμούς».

Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.



So we're increasing the pressure.



With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions

Μεταξύ των προτάσεων της Κομισιόν -που πρέπει να επικυρωθούν από τις χώρες της ΕΕ- είναι η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, ένα χρόνο νωρίτερα από τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανέφερε πως η Κομισιόν εισηγείται να ληφθούν μέτρα κατά των ρωσικών μηχανισμών φοροδιαφυγής σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω κρυπτονομισμάτων, και να στοχευθεί το ρωσικό σύστημα πιστωτικών καρτών MIR.

Αυτή η κίνηση θα προσθέσει περισσότερα χημικά, μεταλλικά εξαρτήματα, άλατα και μεταλλεύματα στις απαγορεύσεις εξαγωγών της ΕΕ και θα επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές από οντότητες της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας.

«Θέλουμε να χτυπήσουμε εκεί όπου η Ρωσία βγάζει τα χρήματά της. Κανένας τομέας δεν είναι εκτός ορίων» συμπλήρωσε η Κάλας.

Tearing children from their families and deporting them to re-education camps is beyond description.

We will not let Russia weaponize childhood itself.



We are also going to make is easier to sanction individuals involved in the abduction and indoctrination of Ukrainian children.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προαναγγείλει, μέσω του «Χ», ότι «η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ρωσικών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων».

Όπως είχε πει, με τον Αμερικανό Πρόεδρο συζήτησαν για «κοινές προσπάθειες» για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων τα οποία μεταξύ άλλων θα στοχεύουν στην ενέργεια και συγκεκριμένα στα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα.

Για να βάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ο Ντ. Τραμπ έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους συμμάχους του να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να αυξήσουν τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.