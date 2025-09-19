Reuters, Bloomberg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως την 1η Ιανουαρίου 2027, ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ως μέρος του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας, δήλωσαν την Παρασκευή Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Reuters.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, οι νέοι περιορισμοί αναμένεται επίσης να πλήξουν περισσότερο τον στόλο των σκιωδών δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες της Ρωσίας και της Κεντρικής Ασίας, τα κινεζικά διυλιστήρια καθώς και τις οικονομικές ζώνες, ένα τελωνειακό «κενό» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να εισάγει προϊόντα διπλής χρήσης για το στρατό της.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε πως η «επιτάχυνση» της απαγόρευσης έγινε «προτεραιότητα» μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη.

Η ΕΕ είχε προτείνει τη σταδιακή κατάργηση μέσω άλλων νομικών κειμένων έως την 1η Ιανουαρίου 2028, αλλά ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παροτρύνει την Ένωση να τερματίσει γρηγορότερα τις αγορές ρωσικής ενέργειας, προτού προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για να ασκήσει πίεση στη Μόσχα.

Οι δεσμεύσεις στις ΗΠΑ

Από την πλευρά του, το Bloomberg μετέδωσε πως πολλές χώρες της ΕΕ είναι απρόθυμες να επιβάλουν δασμούς στην Ινδία και την Κίνα, οπότε η προσοχή της Επιτροπής στρέφεται προς το ρωσικό LNG.

Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου αναμένεται να αρχίσει να παρουσιάζει πλεόνασμα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, μειώνοντας τον κίνδυνο η σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές προμήθειες και να οδηγήσει σε απότομες αυξήσεις των τιμών. Αυτό θα είναι ένας βασικός παράγοντας για την ΕΕ προκειμένου να καθορίσει μια νέα ημερομηνία σταδιακής κατάργησης.

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να προμηθεύσουν περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, ειδικά καθώς αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Η ΕΕ έχει εισαγάγει περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως από τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, με υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περίπου δώδεκα χώρες της ΕΕ.

Η δέσμευση για την αγορά περισσότερου LNG από τις ΗΠΑ ήταν κεντρικό στοιχείο της υπόσχεσης της ΕΕ να αγοράσει ενέργεια από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο της πρόσφατα συμφωνηθείσας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αλλά οι προμήθειες μέσω αγωγού μέσω της Τουρκίας και οι αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 19% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2024.

Η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Οι ισπανικές εταιρείες έχουν αυξήσει σημαντικά τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οπότε κατά κάποιον τρόπο απομακρυνόμαστε από τη Ρωσία», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο στο Bloomberg Television την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη. «Είναι θετικό που έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και, αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, αυτό θα είναι επίσης θετικό».