Τι πιστεύουν και τι επιθυμούν οι Άραβες της Παλαιστίνης σήμερα

Με τα φώτα της δημοσιότητας να έχουν απομακρυνθεί από την Λωρίδα της Γάζας, η εικόνα της επόμενης ημέρας παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστη. Καθώς υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στο σχέδιο Τραμπ που έχει υιοθετήσει ο διεθνής παράγων και στη στάση που κρατούν οι Άραβες της Δυτικής Όχθης και της Γάζας.

Η σχετικά πρόσφατη δημοσκόπηση της PCPSR (Palestinian Center for Policy and Survey Research) του Οκτωβρίου 2025, που πραγματοποιήθηκε τόσο στη Δυτική Όχθη, όσο και στη Λωρίδα της Γάζας, μας βοηθά να αντιληφθούμε ακόμα καλύτερα τα αδιέξοδα και τα στερεότυπα μέσα στα οποία στροβιλίζεται ο αραβικός πληθυσμός των συγκεκριμένων περιοχών. Με την προοπτική για τελική και μόνιμη ειρήνευση, να βρίσκεται περισσότερο στο μυαλό των ξένων κυβερνήσεων που συμφώνησαν στο σχέδιο Τραμπ, παρά στη βούληση και επιθυμία των Αράβων της περιοχής. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα.

7η Οκτωβρίου 2023

Δυο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το 53% των ερωτηθέντων την χαρακτηρίζει ορθή και το 37% λανθασμένη. Βέβαια, το ποσοστό υποστήριξης της επίθεσης έχει υποχωρήσει από το τερατώδες 72% της αντίστοιχης δημοσκόπησης του Δεκεμβρίου 2023, δυο μήνες μόλις μετά τη σφαγή. Ωστόσο, παραμένει ισχυρό. Είναι αξιοσημείωτο το εύρημα ότι οι Άραβες της Δυτικής Όχθης υποστηρίζουν ακόμα την επίθεση σε ποσοστό 59%, ενώ της Γάζας κατά 44%.

Σφαγή αθώων πολιτών από τη Χαμάς

Παράλληλα το 86% των ερωτηθέντων αρνείται το πραγματικό γεγονός της σφαγής αθώων θυμάτων, γυναικών και παιδιών από τη Χαμάς, όπως έχουν καταγραφεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μόλις το 10% αποδέχεται ότι οι φρικιαστικές ακρότητες των τρομοκρατών, αποτελούν γεγονός.

Έκβαση εκεχειρίας και πολέμου

Όσον αφορά την εκεχειρία και την τελική έκβαση του πολέμου στη Γάζα, το 39% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα υπάρξει νίκη της Χαμάς και το 44% ότι δεν θα έχει νικήσει ούτε η Χαμάς, ούτε το Ισραήλ. Το αντίστοιχο ποσοστό της εκτίμησης για νίκη της Χαμάς, βρισκόταν στο 70% τον Δεκέμβριο του 2023 και στο 67% το 2024.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των απαντήσεων, σε νίκη της Χαμάς πιστεύει το 27% και σε νίκη του Ισραήλ του 29% των Αράβων της Γάζας, με τα αντίστοιχα ποσοστά στη Δυτική Όχθη να βρίσκονται στο 48% και 5%, αποδεικνύοντας ότι οι Άραβες της Δυτικής Όχθης και σε αυτό το ερώτημα διατηρούν μια πιο ριζοσπαστική και εν πολλοίς μια στάση, που απέχει από την πραγματικότητα.

Αφοπλισμός Χαμάς

Οι απαντήσεις στο ερώτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, το 69% (το 87% στη Δυτική Όχθη και το 55% στη Λωρίδα της Γάζας) είναι αρνητικές και μόλις το 29% είναι θετικές.

Διεθνής Παράγοντας

Τέλος, όσον αφορά την ικανοποίηση των ερωτηθέντων από την στάση του διεθνούς παράγοντα το 74% είναι ικανοποιημένοι από την στάση των Χούθι, το 52% από το Κατάρ, το 50% από τη Χεζμπολάχ, το 44% από το Ιράν, το 42% από την Τουρκία, το 35% από την Ισπανία, το 34% από την Κίνα και το 25% από την Ρωσία

Επόμενη ημέρα

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι Άραβες της Παλαιστίνης σχεδόν ομόφωνα αρνούνται ότι η Χαμάς διέπραξε τις φρικαλεότητες κατά αμάχων που απεικονίζονται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει ότι το 60% αποδέχεται τον ηγετικό ρόλο της Χαμάς για την επόμενη ημέρα, με μόλις το 20% να αποδέχεται τον πρόεδρο Αμπάς και την Φατάχ. Και παρ’ όλο που το 65% επιθυμεί εκλογές, το 60% πιστεύει ότι η επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή δεν σκοπεύει να τις πραγματοποιήσει σύντομα.

Ας σημειωθεί ότι οι τελευταίες προεδρικές εκλογές, οι πρώτες μετά τον θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ στην Δυτική Όχθη έγιναν στις 9 Ιανουαρίου 2005, με νικητή τον Μαχμούντ Αμπάς της Φατάχ. Ο Αμπάς προκήρυξε προεδρικές εκλογές το 2021, αλλά τις ακύρωσε τελευταία στιγμή, επικαλούμενος ότι το Ισραήλ δεν επέτρεπε την εκλογική διαδικασία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι τελευταίες εκλογές στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν διεξαχθεί το 2006, με νικήτρια την Χαμάς, η οποία ακολούθως εξαφάνισε τους υποστηρικτές της Φατάχ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ειρηνευτική διαδικασία

Η ιδέα μιας ένοπλης αραβικής δύναμης που εισέρχεται στη Γάζα για τη διατήρηση της ασφάλειας απορρίπτεται συντριπτικά από σχεδόν το 70%, ιδιαίτερα από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση που κατοικούν Δυτική Όχθη.

Η αραβική κοινή γνώμη της Παλαιστίνης, για μια πολιτική διευθέτηση είναι βαθιά διχασμένη και υπό όρους. Μια ελαφρά πλειοψηφία αντιτίθεται στη γενική ιδέα μιας λύσης δύο κρατών, μια στάση ριζωμένη στην πεποίθηση ότι δεν είναι επιτεύξιμη για πρακτικούς κυρίως λόγους, μετά τον πόλεμο και τις κινήσεις των εποικιστών.

Η υποστήριξη για τη λύση των δυο κρατών διαβρώνεται περαιτέρω όταν συνδέεται με συμβιβασμούς όπως η αποστρατιωτικοποίηση ή η ομαλοποίηση. Αυτό αποκαλύπτει μια έντονη εσωτερική διαίρεση: οι κάτοικοι της Γάζας είναι σταθερά πολύ πιο υποστηρικτικοί σε διαπραγματευτικές λύσεις, ακόμη και με δυσμενείς όρους, από ό,τι οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης.

Η υποστήριξη για μια λεπτομερή συμφωνία δύο κρατών είναι σχεδόν διπλάσια στη Γάζα. Όσον αφορά τις στρατηγικές για τον τερματισμό της κατοχής, υπάρχει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Ενώ οι μη βίαιες τακτικές, όπως είναι η ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς συγκεντρώνουν μια πλειοψηφική υποστήριξη, ο «ένοπλος αγώνας» εξακολουθεί να θεωρείται η μοναδική πιο αποτελεσματική μέθοδος, ιδιαίτερα ανάμεσα στους Άραβες της Δυτικής Όχθης.