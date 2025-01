Τι περιλαμβάνει η επιχείρηση «Φτερά της Ελευθερίας» - Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας Ισραήλ με Χαμάς

Έπειτα από 15 μήνες σφοδρών πολεμικών συγκρούσεων, στον απόηχο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ και η Χαμάς κατέληξαν την Τετάρτη (15/01) σε συμφωνία που προβλέπει την έναρξη εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και την απελευθέρωση των ομήρων. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έδωσαν την κωδική ονομασία «Φτερά της Ελευθερίας» στην επιχείρηση επαναπατρισμού των ομήρων που είχαν απαχθεί από τους ισλαμιστές τρομοκράτες.

𝐖𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐨𝐟 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 is the name given to the IDF’s preparations for the return of the hostages.