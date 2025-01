ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει θερμά την πολυαναμενόμενη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την πολυαναμενόμενη κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή των ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και εκφράζει την ικανοποίησή του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Greece warmly welcomes the long-awaited ceasefire and hostage release agreement.



This deal can be a turning point for establishing enduring stability in the region. pic.twitter.com/zVO7o6hHuC