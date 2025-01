Reuters - Axios

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Reuters και Axios μετέδωσαν λίγο μετά τις 18:30 ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την έναρξη εκεχειρίας στη Γάζα αλλά και για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, έπειτα από 15 μήνες πολεμικών συγκρούσεων.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς περιγράφει μια αρχική φάση εκεχειρίας διάρκειας έξι εβδομάδων, η οποία προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) από την κεντρική Γάζα και την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Βόρεια Γάζα. Ωστόσο, το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Τις συγκεκριμένες πληροφορίες μετέδωσε το Axios επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση επί της συμφωνίας, ενώ την υλοποίηση της συμφωνίας εγγυώνται οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος.

