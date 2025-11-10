Η λέξη «πυρετώδες» (febrile) που χρησιμοποίησε ο απερχόμενος επικεφαλής του BBC, Τιμ Ντέιβι, εξηγεί όχι μόνο την παραίτησή του, αλλά και την έντονη πολιτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των μέσων ενημέρωσης στη Βρετανία το 2025. Οι ατελείωτες αντιπαραθέσεις γύρω από τον οργανισμό, η τεράστια επιρροή του και η θέση του στη δημόσια ζωή καθιστούν τη διεύθυνση του BBC μια θέση κύρους αλλά και εξουθενωτικής πίεσης.



Υπενθυμίζεται ότι ο Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους ύστερα από σφοδρές επικρίσεις ότι ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama παραπλάνησε το κοινό με παραποιημένο μοντάζ ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.



Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Ντέιβι, που βρισκόταν στη θέση του τα τελευταία πέντε χρόνια, αντιμετώπιζε αυξανόμενη πίεση λόγω διαδοχικών κρίσεων και κατηγοριών για μεροληψία στο δημόσιο δίκτυο. Η εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε εσωτερικό υπόμνημα του BBC, σύμφωνα με το οποίο η εκπομπή ένωσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που τον εμφάνιζε να ενθαρρύνει άμεσα την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, ο Ντέιβι παραδέχθηκε πως, παρότι το BBC «παραμένει πρότυπο ποιοτικής δημοσιογραφίας», έγιναν «λάθη για τα οποία πρέπει να αναλάβει την τελική ευθύνη». Από την πλευρά της, η Τέρνες δήλωσε ότι το ζήτημα με το Panorama «έχει φτάσει σε σημείο που βλάπτει το BBC» και πως «η ευθύνη ανήκει σε εμένα».

Το υπόμνημα που διέρρευσε έκανε επιπλέον λόγο για «συστημικά προβλήματα μεροληψίας» σε θέματα όπως η κάλυψη του πολέμου στη Γάζα και οι αναφορές σε ζητήματα φύλου και ταυτότητας.

Παραιτήσεις άνευ προηγουμένου

Οι παραιτήσεις θεωρούνται πρωτοφανείς, καθώς είναι η πρώτη φορά που αποχωρούν ταυτόχρονα ο γενικός διευθυντής και η επικεφαλής ειδήσεων του BBC. Ο πρόεδρος του Οργανισμού, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια λυπηρή μέρα για το BBC», εκφράζοντας στήριξη στους δύο απερχόμενους αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν «ανασύνταξη και διαφάνεια» στο δημόσιο δίκτυο, ενώ αρκετοί πολιτικοί επισήμαναν ότι οι παραιτήσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για βαθιές μεταρρυθμίσεις στο BBC.

Ο Ντέιβι, που είχε προηγουμένως εργαστεί στην Pepsi και την Procter & Gamble, ανέλαβε το 2020 τη θέση του γενικού διευθυντή, ενώ η Τέρνες είχε διατελέσει επικεφαλής του ITN και του NBC News International.

Απόσπασμα του επεισοδίου που δημοσιεύθηκε από την Daily Telegraph έδειχνε διαφορετικά μέρη της ομιλίας να έχουν ενωθεί σε μία πρόταση, παρουσιάζοντας τον Τραμπ να λέει:

«Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο κι εγώ θα είμαι μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Πολεμάμε λυσσαλέα».

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα πρακτικά της ομιλίας, ο Τραμπ είχε δηλώσει:

«Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο για να υποστηρίξουμε τους γενναίους βουλευτές και γερουσιαστές μας… Θα διαδηλώσουμε ειρηνικά και πατριωτικά για να ακουστούν οι φωνές μας».

Η φράση «fight like hell» ειπώθηκε σχεδόν μία ώρα αργότερα, χωρίς σύνδεση με το Καπιτώλιο.

Το ντοκιμαντέρ για τον Τραμπ και η πολιτική θύελλα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, αν και το λάθος ήταν μικρό, ο δεξιός βρετανικός Τύπος «όρμησε σαν γύπας», όπως ανέφερε πηγή του BBC, και η αδύναμη αντίδραση της διοίκησης άνοιξε τον δρόμο για μια νέα επίθεση κατά του οργανισμού.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την παραίτηση του Ντέιβι και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, χαρακτηρίζοντάς τη «νίκη κατά της διαφθοράς».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Τραμπ, με ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις ήρθαν επειδή «πιάστηκαν να αλλοιώνουν» την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «τεράστια προσβολή στη δημοκρατία».



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατηγόρησε το BBC για «ψεύτικες ειδήσεις», ενώ το ντοκιμαντέρ εμφάνιζε τον Τραμπ να λέει σε ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου 2021 ότι θα «πορευθεί με το πλήθος και θα πολεμήσει σαν την κόλαση». Στην πραγματικότητα, οι φράσεις αυτές ειπώθηκαν ξεχωριστά, χωρίς απειλητικό τόνο.

NEW: BBC to apologize for deceptively editing President Trump’s January 6 speech in an effort to make it look like he encouraged violence at the Capitol.



The apology letter is reportedly expected to come early next week.



“Samir Shah, the BBC’s chairman, will write to the… pic.twitter.com/cJixU8mSDD — Collin Rugg (@CollinRugg) November 9, 2025

Πολιτικές πιέσεις και αναθεώρηση του BBC

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του Βασιλικού Καταστατικού του BBC, που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και τη χρηματοδότησή του μέσω του τέλους τηλεόρασης ύψους 174,50 λιρών ετησίως. Πολλοί Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι το σύστημα αυτό είναι ξεπερασμένο στην εποχή του Netflix και του Spotify.

Ο Ντέιβι, αναλαμβάνοντας το 2020, είχε δηλώσει ότι κύρια προτεραιότητά του ήταν η ενίσχυση της αμεροληψίας του οργανισμού. Ωστόσο, το «πυρετώδες» πολιτικό κλίμα, οι πιέσεις για την κάλυψη του πολέμου στη Γάζα και οι συνεχείς επιθέσεις από δεξιά μέσα, οδήγησαν τελικά στην απόφασή του να αποχωρήσει. Όπως είπε ο ίδιος, ήθελε να δώσει χρόνο στον διάδοχό του «να διαμορφώσει το μέλλον του BBC σε αυτές τις δύσκολες εποχές».