Στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας βρέθηκε και πάλι η Νιγηρία έπειτα από μια σειρά επιθέσεων από ένοπλους, που περιλάμβαναν την απαγωγή δεκάδων μαθητών από δύο σχολεία και μια θανατηφόρο επίθεση σε εκκλησία. Τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας έχουν ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση της Νιγηρίας, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική δράση λόγω της φερόμενης δίωξης των χριστιανών στη χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Τίθεται το ερώτημα τι συμβαίνει με τις επιθέσεις οι οποίες ανάγκασαν τον πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου να αναβάλει τα ταξίδια του στο εξωτερικό και ποια η κατάσταση της ασφάλειας στη Νιγηρία γενικότερα.

Ποιος κρύβεται πίσω από τις τελευταίες επιθέσεις;

Σύμφωνα με το Reuters, κανείς δεν έχει αναλάβει δημοσίως την ευθύνη για τις επιθέσεις, αν και οι δράστες της επιδρομής της Τρίτης φαίνεται να ανήκουν σε μια ένοπλη συμμορία που έχει ως κίνητρο τα λύτρα.

Οι επιθέσεις είναι αδιάκριτες και ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο. Συμμορίες γνωστές στην περιοχή ότι αποτελούνται από ληστές, οπλισμένες με όπλα, φτάνουν, πυροβολούν σποραδικά για να τρομάξουν τον κόσμο, απαγάγουν τα θύματα και εξαφανίζονται στα κοντινά δάση.

Τη Δευτέρα, ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν σε ένα σχολείο θηλέων με πλειοψηφία μουσουλμάνων μαθητριών στη βορειοδυτική πολιτεία Kebbi και απήγαγαν 25 μαθήτριες. Ήταν η πρώτη μαζική απαγωγή μαθητών από σχολείο από την απαγωγή περισσότερων από 200 μαθητών στη βόρεια Kaduna τον Μάρτιο του 2024.

Επίσης, τη Δευτέρα, μια άλλη ένοπλη συμμορία απήγαγε 64 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, από τα σπίτια τους στην πολιτεία Zamfara, που συνορεύει με την Kebbi.

Την Τρίτη, ένοπλοι επιτέθηκαν στην Αποστολική Εκκλησία του Χριστού στην κεντρική πολιτεία Kwara κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, σκοτώνοντας δύο άτομα και απαγάγοντας 38 πιστούς, σύμφωνα με έναν εκκλησιαστικό αξιωματούχο.

Ο εκκλησιαστικός αξιωματούχος είπε ότι οι ένοπλοι είχαν ζητήσει λύτρα 100 εκατομμυρίων ναΐρα (περίπου 69.000 δολάρια) για κάθε πιστό.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ένοπλοι άνδρες απήγαγαν έναν αριθμό μαθητών από το καθολικό σχολείο St. Mary's στην πολιτεία Νίγηρας. Ο τηλεοπτικός σταθμός Arise News ανέφερε ότι είχαν απαχθεί 52 μαθητές.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας αναφέρουν ότι τέτοιου είδους επιθέσεις και απαγωγές έχουν ως κίνητρο το χρήμα, και τα σχολεία αποτελούν εύκολο στόχο, καθώς δεν διαθέτουν επαρκή ασφάλεια. Επίσης, οι γονείς είναι πιο πρόθυμοι να πληρώσουν λύτρα για να φέρουν πίσω τα παιδιά τους.

«Απλά υπάρχουν πολλά χρήματα να κερδηθούν από αυτή την επιχείρηση», δήλωσε ο Ikemesit Effiong, ανώτερος συνεργάτης της εταιρείας συμβούλων SBM Intelligence με έδρα το Λάγος.

Ποια είναι τα σημεία όπου γίνονται επιθέσεις στη Νιγηρία;

Το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Νιγηρίας, που καλύπτει πάνω από 20 από τις 36 πολιτείες της χώρας, δεν είναι τόσο ασφαλές, διαταράσσοντας την καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και της γεωργίας.

Στα βορειοδυτικά, ένοπλες συμμορίες χωρίς γνωστά θρησκευτικά ή πολιτικά κίνητρα πραγματοποιούν απαγωγές για λύτρα και κρύβονται στα δάση. Η Νιγηρία έχει τεράστιες, απομακρυσμένες περιοχές χωρίς διοίκηση, όπου πολλές περισσότερες επιθέσεις δεν αναφέρονται.

Στα βορειοανατολικά, οι ακραίες ισλαμιστικές μαχητικές ομάδες Boko Haram και Islamic State West Africa Province (ISWAP) διεξάγουν μια εξέγερση που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στη Νιγηρία, εκτοπίζοντας πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους και σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες σε διάστημα 15 ετών. Η ISWAP συνέλαβε και εκτέλεσε έναν στρατηγό του στρατού στις 14 Νοεμβρίου.

Στην κεντρική Νιγηρία, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων και όπου ο κυρίως μουσουλμανικός βορράς συναντά τον κυρίως χριστιανικό νότο, υπάρχουν θανατηφόρες συγκρούσεις λόγω θρησκείας, εθνικότητας και πρόσβασης σε γη και νερό.

Οι επιθέσεις στοχεύουν τους χριστιανούς;

Ο Νναμντί Ομπάσι, ανώτερος σύμβουλος στο International Crisis Group, δήλωσε ότι έχουν σημειωθεί πολυάριθμα περιστατικά βίας λόγω θρησκείας, μεταξύ άλλων στην κεντρική ζώνη και στα βορειοανατολικά, αλλά οι μουσουλμάνοι έχουν υποφέρει εξίσου με τους χριστιανούς.

Η Νιγηρία υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί ότι οι χριστιανοί υφίστανται διώξεις παραποιούν την πολύπλοκη κατάσταση ασφάλειας και δεν λαμβάνουν υπόψη τις προσπάθειες για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας.

Οι εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις συχνά φουντώνουν σε αυτή τη χώρα με 230 εκατομμύρια κατοίκους και περίπου 200 εθνοτικές ομάδες.

«Φυσικά, πολλοί Νιγηριανοί πιστεύουν ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν να είχαν κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση των ένοπλων ομάδων, τον τερματισμό των φρικαλεοτήτων και την τιμωρία των δραστών», δήλωσε ο Obasi.

«Ωστόσο, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση και οι δυνάμεις ασφαλείας της, υπό την ηγεσία τόσο χριστιανών όσο και μουσουλμάνων, έχουν συμμετάσχει σε βίαιες ενέργειες εναντίον συγκεκριμένων θρησκευτικών ομάδων».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μέτρα όπως κυρώσεις και τη συμμετοχή του Πενταγώνου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ως μέρος ενός σχεδίου για να αναγκάσουν τη νιγηριανή κυβέρνηση να προστατεύσει καλύτερα τις χριστιανικές κοινότητες και τη θρησκευτική ελευθερία.

Πώς ανταποκρίνεται η κυβέρνηση της Νιγηρίας;

Ο στρατός της Νιγηρίας, ο μεγαλύτερος στην υποσαχάρια Αφρική, ηγείται του αγώνα κατά των ένοπλων ομάδων, ενώ στα βορειοδυτικά, οι παραδοσιακοί ηγέτες συχνά επιδιώκουν την ειρήνη μέσω συνομιλιών με συμμορίες ληστών.

Ο στρατός είναι καταπονημένος και οι ληστές και οι αντάρτες είναι διάσπαρτοι σε μια τεράστια περιοχή.

Τον Αύγουστο, η Πολεμική Αεροπορία της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές της σκότωσαν σχεδόν 600 αντάρτες. Ωστόσο, στο έδαφος, οι μαχητές συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής ομάδας παρακολούθησης κρίσεων ACLED, φέτος πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.923 επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Νιγηρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 3.000 άτομα. Την Τετάρτη, ο Τινουμπού έστειλε τον υπουργό Άμυνας στο Κεμπί για να επιβλέψει προσωπικά τις προσπάθειες διάσωσης των μαθήτριων.