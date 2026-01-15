Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, αυτή τη φορά δηλώνοντας στήριξη προς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα ήταν πολύ διαφορετικό και πιο σύνθετο από τους περσινούς βομβαρδισμούς πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι απίθανο να μοιάζει με τα μεμονωμένα πλήγματα του περασμένου καλοκαιριού κατά τριών πυρηνικών στόχων, εκτιμούν αναλυτές στο CNN.

Μια επίθεση σε στήριξη των διαδηλωτών θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα κέντρων διοίκησης και άλλων στόχων που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τις παραστρατιωτικές δυνάμεις Μπασίτζ και την ιρανική αστυνομία.

Όμως, τα συγκεκριμένα κέντρα διοίκησης βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο τα αμερικανικά πλήγματα να προκαλέσουν απώλειες μεταξύ αμάχων, σημειώνουν οι αναλυτές.

«Ό,τι κι αν κάνει (η Ουάσινγκτον), πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβές, χωρίς καμία απώλεια εκτός των IRGC», δήλωσε ο αναλυτής Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με έδρα τη Χαβάη.

Ποια όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν

Ενώ τα βομβαρδιστικά B-2 αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος της περσινής αμερικανικής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, το ευρύτερο φάσμα στόχων που εξετάζεται σήμερα ενδέχεται να ταιριάζει περισσότερο σε άλλα αμερικανικά οπλικά συστήματα, εκτιμούν οι αναλυτές.

«Τα περιφερειακά αρχηγεία και οι βάσεις των IRGC μπορούν να πληγούν με πυραύλους κρουζ Tomahawk», δήλωσε ο Σούστερ.

Οι ιδιαίτερα ακριβείς Tomahawk μπορούν να εκτοξευθούν από αμερικανικά υποβρύχια και πλοία επιφανείας μακριά από τις ιρανικές ακτές, μειώνοντας τον κίνδυνο απωλειών για τις ΗΠΑ.

Μια ακόμη επιλογή είναι ο πύραυλος Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), ο οποίος φέρει διατρητική κεφαλή 1.000 λιβρών και έχει εμβέλεια έως 1.000 χιλιόμετρα.

Μπορεί να εκτοξευθεί από μεγάλη απόσταση από διάφορα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως τα F-15, F-16 και F-35, καθώς και από βομβαρδιστικά B-1, B-2 και B-52, αλλά και από μαχητικά F/A-18 του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο οπλοστάσιο θα μπορούσαν να περιληφθούν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Είναι απίθανο να δούμε επανδρωμένα αεροσκάφη να ρίχνουν όπλα μικρής εμβέλειας ή βόμβες ελεύθερης πτώσης, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υπερβολικά επικίνδυνο», ανέφερε ο Λέιτον.