Τι είναι το THAAD, η προηγμένη αντιπυραυλική προστασία που στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ (vid)

Το αμυντικό σύστημα THAAD είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιπυραυλικά όπλα του αμερικανικού στρατού, ικανό να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους σε αποστάσεις 150 έως 200 χιλιομέτρων και με σχεδόν τέλειο ποσοστό επιτυχίας στις δοκιμές.

Σύμφωνα με το CNN, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προηγμένων συστημάτων ραντάρ και αναχαιτιστών, το THAAD, συντομογραφία των λέξεων Terminal High-Altitude Area Defense, είναι το μοναδικό αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ που μπορεί να εμπλέξει και να καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μεσαίου βεληνεκούς τόσο εντός όσο και εκτός της ατμόσφαιρας κατά την τελική φάση της πτήσης τους - ή την κατάδυση στο στόχο τους.

Οι αναχαιτιστές THAAD είναι κινητικοί, δηλαδή εξουδετερώνουν τους εισερχόμενους στόχους συγκρουόμενοι με αυτούς και όχι εκρήγνυνται κοντά στην εισερχόμενη κεφαλή.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου, ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επτά συστοιχίες THAAD, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από έξι εκτοξευτές που τοποθετούνται σε φορτηγά - με οκτώ αναχαιτιστές ο καθένας - ένα ισχυρό σύστημα ραντάρ και ένα στοιχείο ελέγχου πυρός και επικοινωνιών.

Μια τέτοια συστοιχία αποστέλλεται τώρα στο Ισραήλ για να βοηθήσει στην ενίσχυση της ήδη εντυπωσιακής ικανότητάς του να αντιμετωπίσει τους εισερχόμενους πυραύλους «μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ στις 13 Απριλίου και ξανά την 1η Οκτωβρίου», σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζονται να το λειτουργήσει αμερικανικό προσωπικό.

Για το λόγο αυτό ο αμερικανικός στρατός θα στείλει περίπου 100 στρατιώτες στο Ισραήλ για τη λειτουργία της συστοιχίας, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Το Ιράν έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι θα προβεί σε αντίποινα σε οποιαδήποτε νέα επίθεση του Ισραήλ, δήλωσε το Σάββατο πηγή στην Τεχεράνη στο CNN.

Μέσω ενός ευρέος συστήματος διοίκησης και ελέγχου και διαχείρισης μάχης, οι συστοιχίες THAAD μπορούν να επικοινωνούν με μια σειρά από αμερικανικές αντιπυραυλικές άμυνες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Aegis - που συνήθως βρίσκονται σε πλοία του αμερικανικού ναυτικού - και των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot που έχουν σχεδιαστεί για την αναχαίτιση στόχων μικρότερης εμβέλειας.

Αυτά τα άλλα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας είναι περισσότερα από το THAAD, γεγονός που δείχνει τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση Μπάιντεν σε αυτή την ανάπτυξη στο Ισραήλ.

Το THAAD μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα από φορτηγά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως τα C-17 και C-5, αλλά το Πεντάγωνο δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι ενεργό στο Ισραήλ.

