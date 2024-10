Επίθεση της Χεζμπολάχ με drones στο Ισραήλ - 4 νεκροί, 58 τραυματίες

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σοβαρά, κατά την επίθεση με drones που εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής η Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η Χεζμπολάχ, η οποία είπε ότι είχε στόχο μια εκπαιδευτική βάση που ανήκε στην Ταξιαρχία Γκολάνι του Ισραηλινού Στρατού με ένα «σμήνος drones», αφιερώνοντάς την στη μνήμη του πρώην ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Η λιβανέζικη τρομοκρατική ομάδα προέβαλε επίσης την επίθεση ως απόδειξη της ικανότητάς της να χτυπήσει το Ισραήλ, ακόμη και όταν ο στρατός προχωρά στη χερσαία επιχείρησή του κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι «η αντίσταση υπόσχεται στον εχθρό» ότι η επίθεση «νότια της Χάιφας ήταν μόνο μια πρόγευση του τι τον περιμένει εάν αποφασίσει να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του λαού μας».

Το ισραηλινό Κανάλι 12 ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τρία drone κατά του Ισραήλ. Δύο καταρρίφθηκαν ανοιχτά της Χάιφα, αλλά το τρίτο χτύπησε στην Μπινγιαμίνα.

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF