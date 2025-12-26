Η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της χώρας, έφερε την ομάδα στο προσκήνιο, μεσούσης ανησυχιών ότι επιστρέφει μετά την ήττα της από την αμερικανική συμμαχία στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ισχυρίστηκε ότι η ομάδα είχε στοχεύσει κυρίως χριστιανούς στη Νιγηρία «σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια».

Τι είναι το Ισλαμικό Κράτος;

Η σουνιτική μουσουλμανική ομάδα εμφανίστηκε στο Ιράκ και τη Συρία και γρήγορα δημιούργησε ένα «χαλιφάτο», δηλώνοντας την κυριαρχία της επί όλων των μουσουλμάνων και εκτοπίζοντας σε μεγάλο βαθμό την Αλ Κάιντα.

Στο αποκορύφωμα της δύναμής της, από το 2014 έως το 2017, κατείχε μεγάλες εκτάσεις των δύο χωρών, κυβερνώντας εκατομμύρια ανθρώπους. Είχε βάση μόλις 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Βαγδάτη και κατείχε επίσης την πόλη Σίρτη, στην ακτή της Μεσογείου της Λιβύης.

Στο έδαφός του, το ΙΚ προσπάθησε να κυβερνήσει, επιβάλλοντας αυστηρά την ερμηνεία του για τον ισλαμικό νόμο της Σαρία και ασκώντας βία, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εκτελέσεων και βασανιστηρίων.

Οι μαχητές του πραγματοποίησαν ή ενέπνευσαν επιθέσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Το χαλιφάτο τελικά κατέρρευσε στο Ιράκ και στη Συρία έπειτα από μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία από μια συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Που δραστηριοποιείται σήμερα;

Αφού εκδιώχθηκε από τις βάσεις του στη συριακή πόλη Ράκκα και την ιρακινή πόλη Μοσούλη, η οργάνωση κατέφυγε στο εσωτερικό των δύο διαλυμένων χωρών.

Διατηρεί σημαντική παρουσία στη Συρία και το Ιράκ, σε τμήματα της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Σαχέλ, καθώς και στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Οι μαχητές είναι διασκορπισμένοι σε αυτόνομες ομάδες, η ηγεσία του ΙΚ είναι μυστική και το συνολικό μέγεθός του είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τα μέλη του ΙΚ στις περιοχές όπου έχει ισχυρή παρουσία ανέρχονται σε 10.000.

Πολλοί ξένοι μαχητές έχουν ενταχθεί στον κλάδο του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ISIS-K), που πήρε το όνομά του από έναν παλιό όρο για την περιοχή που περιλάμβανε τμήματα του Ιράν, του Τουρκμενιστάν και του Αφγανιστάν.

Στις Φιλιππίνες, οι θυγατρικές του Ισλαμικού Κράτους παραμένουν ενεργές στις νότιες περιοχές, ειδικά στο Μιντανάο, όπου οι μαχητές που υποστηρίζουν το Ισλαμικό Κράτος έλεγχαν την πόλη Μαράουι το 2017.

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι τακτικές του;

Το ΙΚ πάντα ήθελε να διαδώσει την ακραία μορφή του Ισλάμ, αλλά έχει υιοθετήσει νέες τακτικές μετά την κατάρρευση των δυνάμεών του και μια σειρά άλλων αποτυχιών στη Μέση Ανατολή.

Τώρα είναι μια ετερόκλητη ομάδα που συχνά λειτουργεί μέσω θυγατρικών και συμπαθούντων.

Ωστόσο, έχει διατηρήσει την ικανότητα να πραγματοποιεί επιθέσεις υψηλού προφίλ, τις οποίες αναλαμβάνει στα κανάλια Telegram, δημοσιεύοντας συχνά εικόνες ως μέρος του σχεδίου του να διαδώσει τον τρόμο.

Ενώ οι μαχητές του ΙΚ που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές μοιράζονται την ίδια ιδεολογία, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ανταλλάσσουν όπλα ή χρηματοδότηση.

Ο αμερικανικός στρατός πιστεύει ότι ο σημερινός ηγέτης της ομάδας είναι ο Αμπντούλ Καντίρ Μουμίν, ο οποίος ηγείται του παραρτήματος της Σομαλίας.

Που έχει πραγματοποιήσει τις πρόσφατες επιθέσεις;

Η ένοπλη επίθεση σε μια εβραϊκή εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν η οργάνωση εμπνέει και πάλι επιθέσεις από μεμονωμένους δράστες. Η αστυνομία δήλωσε ότι το ΙΚ φαίνεται να ενέπνευσε τους δράστες, οι οποίοι σκότωσαν 15 άτομα.

Οι άνδρες που κατηγορούνται για τη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία τα τελευταία 30 χρόνια είχαν περάσει κάποιο διάστημα στις Φιλιππίνες, όπου είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται δίκτυα συνδεδεμένα με το ΙΚ.

Το ΙΚ συνεχίζει να επιτίθεται και να συνωμοτεί στη Συρία, όπου η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία που καταπολεμά την οργάνωση.

Αυτόν τον μήνα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολιτικός διερμηνέας σκοτώθηκαν στη Συρία από μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας που είναι ύποπτο για συμπάθεια προς το ΙΚ.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων του ΙΚ στη Συρία, αφού ο Τραμπ δεσμεύτηκε να ανταποδώσει τα πυρά ύστερα από μια υποψία επίθεσης του IS εναντίον αμερικανικού προσωπικού στη χώρα.

Το ΙΚ έχει εκφράσει το μίσος του για τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, αποκαλώντας τον «το αγόρι του Τραμπ» και κατηγορώντας τον ότι «έγραψε το χειρότερο και σκοτεινότερο κεφάλαιο προδοσίας στη σύγχρονη ισλαμική ιστορία», δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία των Αμερικανών στρατιωτών και του διερμηνέα στη Συρία.

Το Iκ έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Αφρική, δείχνοντας ότι εξακολουθεί να έχει παγκόσμια εμβέλεια.

Τον Οκτώβριο, ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση που, σύμφωνα με αποστολή του ΟΗΕ, σκότωσε τουλάχιστον 43 πιστούς κατά τη διάρκεια νυχτερινής λειτουργίας σε εκκλησία στο ανατολικό Κονγκό.

Τον Φεβρουάριο, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το ΙΚ είχε επιτεθεί σε στρατιωτικές βάσεις στη βορειοανατολική πολιτεία Πουντλάντ της Σομαλίας με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες-βόμβες, προκαλώντας αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν 70 μαχητές.