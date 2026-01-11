Ακόμη και το σενάριο της αποχώρησης από την κυβέρνηση σχηματίζεται στο μυαλό της ηγεσίας των κομμάτων της συμπολίτευσης σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν λάβει αποφασιστικά μέτρα μετά την ανάρτηση του επίμαχου βίντεο στο Χ, το οποίο δείχνει συγκεκριμένα πρόσωπα να συζητούν για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχόο.Σ

Σύμφωνα με τον «Πολίτη», το πολιτικό κόστος που φαίνεται να προκαλεί στην κυβέρνηση το βίντεο δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα τα τρία κόμματα της συμπολίτευσης (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ), ενισχύοντας τις φωνές που ζητούν αποχώρηση από την κυβέρνηση κάθε φορά που προκύπτει μια αρνητική εξέλιξη.

Πολιτικό κόστος λίγο πριν τις βουλευτικές

Το βίντεο δεν έφερε σε πολύ δύσκολη θέση μόνο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τα κόμματα της συμπολίτευσης, τα οποία προετοιμάζονται για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και βρίσκονται σε φάση ανακοίνωσης υποψήφιων βουλευτών.

Η κυκλοφορία του βίντεο ανέτρεψε τους σχεδιασμούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Κάποια ετοιμάζονταν να προβούν σε νέες ανακοινώσεις υποψηφίων αυτές τις ημέρες και μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο.

Και τα τρία κόμματα της συμπολίτευσης παρουσίαζαν ήδη σημαντική πτώση στα ποσοστά τους και θεωρείται δεδομένο ότι θα υποστούν πολιτική ζημιά από το βίντεο εάν δεν καταφέρουν να διαχωρίσουν τη θέση τους με πειστικό τρόπο. Συνεπώς, αναμένεται ότι θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης και θα ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η παύση του διευθυντή του Γραφείου του αλλά και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ταμείου της Πρώτης Κυρίας.

Σύσκεψη στο Προεδρικό και συνεδρία της Γραμματείας

Όπως επισημάινεται στο δημοσίευμα του «Πολίτη», το Σάββατο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με ηγετικά στελέχη του ΔΗΚΟ για συζήτηση του θέματος που προέκυψε. Στη σύσκεψη από πλευράς ΔΗΚΟ συμμετείχαν ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πανίκος Λεωνίδου και ο γενικός γραμματέας του κόμματος Γιώργος Σολωμού.

Το απόγευμα του Σαββάτου συνεδρίασε και η Γραμματεία του ΔΗΚΟ για να συζητήσει τα ζητήματα που προκύπτουν μετά τη δημοσίευση του βίντεο.

Το ΔΗΚΟ κράτησε αποστάσεις και ζήτησε εξηγήσεις

Πάντως το ΔΗΚΟ αντέδρασε από την πρώτη στιγμή και ζήτησε εξηγήσεις. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του».

Συνδρομή από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία ζήτησε η Κύπρος

Συνδρομή από το εξωτερικό ζήτησε η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη και περιέχει αναφορές για ύποπτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το Sigmalive, η Λευκωσία ζήτησε συνδρομή από ειδικά κλιμάκια από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία για τις έρευνες που είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Για το θέμα είναι σε στενή συνεργασία η Αστυνομία με τη Νομική Υπηρεσία και αξιολογούνται όλα τα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος είναι ένα εκ των ατόμων που εμφανίζονται στο βίντεο, προσήλθε την Παρασκευή στην Αστυνομία και έδωσε επίσημη κατάθεση με στοιχεία που είχε στην κατοχή του, τα οποία αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές.

Παράλληλα, όπως ενημερώθηκε το ΚΥΠΕ από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας χθες, αναμένονται επίσης οι επιστημονικές εκθέσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σχετική ενημέρωση.

Η Αστυνομία τόνισε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο και ότι αυτή γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο.

Σε σχέση με τον λογαριασμό, που ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο της προέλευσής του όσο και οτιδήποτε συνδέεται με το υλικό.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ», φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία.

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών - Θα κληθούν Χαραλάμπους και Χρυσοχός

Ανοίγει πλέον η βεντάλια των αστυνομικών ερευνών για το μονταρισμένο οπτικό υλικό, μέσω του οποίου παρουσιάζεται το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Σύμφωνα με το philenews, η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας δεν έχει περιορισμένο πεδίο και αναμένεται να αγγίξει όλες τις πτυχές και συνθήκες που περιβάλλουν την υπόθεση της δημοσίευσης του βίντεο.

Την ίδια στιγμή θα κληθούν για κατάθεση και όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στις συνομιλίες που υπεκλάπησαν και προβλήθηκαν στο επίμαχο οπτικό υλικό. Αυτό σημαίνει πως θα ληφθούν καταθέσεις και από τον διευθυντή του γραφείου του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, αλλά και από τον επιχειρηματία και διευθυντή του ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό. Αμφότεροι παρουσιάζονται να μιλούν με τους υποτιθέμενους αλλοδαπούς επενδυτές.

Αυτό προβλέπει, άλλωστε, η διαδικασία. Θυμίζουμε ενδεικτικά ότι και την περασμένη άνοιξη μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων που παρουσιάζουν τηλεοπτικές εκπομπές είχαν κληθεί να δώσουν κατάθεση για την υπόθεση του πρώην Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κάτι που είχε προκαλέσει και την αντίδραση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Η Αστυνομία διερευνούσε τότε ενδεχόμενο αδίκημα «καταφρόνησης δικαστηρίου», με αφορμή τοποθετήσεις του κ. Μιχαηλίδη στις 20/5/2025 στην εκπομπή «Αιχμές». Τότε οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε παλιότερες τοποθετήσεις του, ενώ είχαν κληθεί για κατάθεση 10 δημοσιογράφοι.

«Σε όλο το φάσμα»

Όλα τα προαναφερθέντα προκύπτουν από πληροφορίες μας, αλλά κι από δηλώσεις που έκανε χθες το πρωί ο εκπρόσωπος Τύπου του αστυνομικού Σώματος, Βύρωνας Βύρωνος. Είναι χαρακτηριστική η ακόλουθη τοποθέτηση του τελευταίου μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για τις τελευταίες εξελίξεις: «Η έρευνα γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο που είδαμε στη δημοσιότητα».

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας είπε: «Θα χρειαστεί να πάρουμε (καταθέσεις) και από τους άλλους, όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ούτε ότι θα κληθούν, ούτε οτιδήποτε άλλο».

Στην προχθεσινή κατάθεσή του ο πρώην υπουργός, Γιώργος Λακκοτρύπης, διαβίβασε στους ανακριτές ντοκουμέντα, επί των οποίων θα γίνουν εξετάσεις. Η ΥΠΕΓΕ έχει εργαστήριο γραφολογίας και μεταξύ άλλων, ασχολείται με την εξέταση χειρόγραφων ή/και ψηφιακών εγγράφων, των οποίων αμφισβητείται η γραφή ή υπογραφή.

Ο κ. Λακκοτρύπης φερόταν να έχει συνεργασία για δυο χρόνια με τα υποτιθέμενα στελέχη της εταιρείας με την επωνυμία «Stratix Wealth». Πληροφορίες, εξάλλου, αναφέρουν ότι λάμβανε αντιμισθία ως σύμβουλος και πραγματογνώμονας σε θέματα ενέργειας.