Θρήνος στο Ισραήλ μετά το μακελειό - Σε κλίμα οδύνης και οργής οι κηδείες των παιδιών (pics&vids)

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η επίθεση της Χεζμπολάχ μετά την αποτρόπαια επίθεσή της από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο βόρειο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά, ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό του ισραηλινού στρατού.

Χιλιάδες άνθρωποι παρευρέθησαν στις κηδείες των αθώων παιδιών και χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να αναρτήσουν τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν, εκφράζοντας θυμό και οργή για την αδικαιολόγητη επίθεση της Χεζμπολάχ.

Family and friends gather for the funeral service to mourn those murdered in the Majdal Shams massacre, where more than 10 children lost their lives when a Hezbollah rocket struck a soccer field in the Druze village of Majdal Shams, northern Israel.#HezbollahTerrorists pic.twitter.com/2JcE5wrAvh