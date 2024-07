Μακελειό με 12 νεκρά παιδιά

Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τη νυχτερινή αεροπορική επιδρομή - απάντηση, σε διάφορους στόχους στον νότιο Λίβανο έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο βόρειο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά, ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό του ισραηλινού στρατού.

Tο σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές» μετά τη χθεσινή εκτόξευση ρουκέτας από το έδαφος του Λιβάνου που έπληξε γήπεδο στα υψίπεδα του Γκολάν, στοιχίζοντας τη ζωή 12 παιδιών και νέων, τόνισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

"Η σφαγή του Σαββάτου συνιστά την υπέρβαση όλων των κόκκινων γραμμών από τη Χεζμπολάχ. Δεν πρόκειται για έναν στρατό που πολεμά έναν άλλο στρατό, αλλά για μια τρομοκρατική οργάνωση που ανοίγει πυρ σκοπίμως εναντίον πολιτών", σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει επίσης ότι η Χεζμπολάχ είναι "αναμφίβολα υπεύθυνη" για το χθεσινό φονικό πλήγμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Νετανιάχου επέστρεψε εσπευσμένα από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ και κατευθύνεται στο Υπουργείο Άμυνας για να παρευρεθεί στην έκτακτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

«Το αεροπλάνο του πρωθυπουργού προσγειώθηκε στο Ισραήλ. Είναι καθ' οδόν προς το υπουργείο Άμυνας (στο Τελ Αβίβ) για μια σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

Σε ανακοίνωσή τους στην οποία επισυνάπτουν και βίντεο οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), σημειώνουν ότι αεροσκάφη έπληξαν μια σειρά από στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αναφέρουν οι στόχοι περιλάμβαναν αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές στη Σαμρπίχα και το Μπουρτζ ελ-Σεμάλι κοντά στην Τύρο, την κοιλάδα Μπεκάα και τις περιοχές Καφρ Κίλα, Ραμπ αλ-Ταλατίνε, Χιάμ και Ταΐρ Χάρφα του νότιου Λιβάνου.

Νωρίτερα αναφορές σε λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα στην πόλη Μπουρτζ ελ-Σεμάλι περίπου τρία χιλιόμετρα από την Τύρο.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την πραγματοποίηση μιας σειράς επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών θέσεων στα Υψίπεδα του Γκολάν, αλλά όχι για την επίθεση στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Αφίφ αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ το BBC προσπαθεί να επαληθεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η οργάνωση δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινό πύραυλο αναχαίτισης.

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε το Ισραήλ προειδοποιώντας για «απρόβλεπτες συνέπειες» κατά οποιασδήποτε «νέας περιπέτειας», όπως την αποκάλεσε, στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

«Οποιαδήποτε δράση (...) του σιωνιστικού καθεστώτος μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση της αστάθειας, της έλλειψης ασφάλειας και του πολέμου στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ισραήλ θα φέρει την ευθύνη για τις "απρόβλεπτες συνέπειες και αντιδράσεις σε μια τέτοια ανόητη συμπεριφορά", προειδοποίησε επίσης ο Κανανί.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ για επίθεση με ρουκέτα που έπληξε χθες γήπεδο ποδοσφαίρου στο βόρειο Ισραήλ, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, παιδιά και νέοι, και ορκίστηκε να προβεί σε βαριά αντίποινα.

Η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο και ο διοικητής των κυανόκρανων στη χώρα απηύθυναν τις πρώτες πρωινές ώρες έκκληση προς τα μέρη να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους μέσω X, η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ και ο Αρόλδο Λάθαρο, επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο, προειδοποιούν ότι περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ απειλεί να προκαλέσει «απίστευτη καταστροφή σε όλη την περιοχή».

Σε επίπεδο ΕΕ, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε το «λουτρό αίματος», ζητώντας να διενεργηθεί «ανεξάρτητη διεθνής έρευνα» για την επίθεση.

«Σοκαριστικές εικόνες από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη των Δρούζων, την Ματζάλ Σαμς. Καταδικάζω απερίφραστα αυτό το λουτρό αίματος. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τούτο το απαράδεκτο συμβάν. Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», υπογράμμισε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

