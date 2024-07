«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή

Εντείνονται οι ανησυχίες για κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο βόρειο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά, ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό του ισραηλινού στρατού.

Από τη ρουκέτα της Χεζμπολάχ στην κοινότητα των Δρούζων Ματζντάλ Σαμς, τραυματίστηκαν άλλοι 36 άνθρωποι, 19 από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με νοσοκομεία του Ισραήλ.

BREAKING: Hezbollah directly struck a playground in the Israeli Druze town of Majdal Shams, gravely injuring over 28 people people, and killing 9 children. Israeli first responders are currently searching the area. More information to come.



Η Χεζμπολάχ διέψευσε πως η ρουκέτα που προκάλεσε το μακελειό εκτοξεύθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της, ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα θα πληρώσει «ακριβά» την επίθεση.

Αντίποινα από το Ισραήλ

Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρά βομβαρδισμών στοχοποιώντας θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό επιτελείο, σε αντίποινα για την εκτόξευση ρουκέτας και το μακελειό στο χωριό στο υψίπεδο του Γκολάν χθες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη «έπληξαν σειρά τρομοκρατικών στόχων» - θέσεων της Χεζμπολάχ - τόσο «βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου», όσο και «στον νότιο Λίβανο», ανάμεσά τους «αποθήκες όπλων και τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχές Σαμπρίχα, Μπουρτζ ελ Σμάλι, Μπεκάα, Κφαρκέλα, Ραμπ Ελ Ταλάτιν, Χιάμ και Τάιρ Χάρφα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μετά το χθεσινό πλήγμα, η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν για την αντεπίθεση του Ισραήλ και, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, απομάκρυνε μαχητές της από περίπου 100 θέσεις τους στο νότιο τμήμα της χώρας, οχυρό του κινήματος.

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה שורת מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.



בין המטרות שהותקפו בעומק ובדרום לבנון, מצבורי אמל"ח ותשתיות טרור במרחבים שבריחה, בורג' א-שמאלי, בקאע, כפר כילא, רב א-תלתין, אל-חיאם וטיר חרפא pic.twitter.com/nUpOGqTWtK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 28, 2024

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι η ρουκέτα που έπεσε στο γήπεδο ήταν «ιρανική Falaq 1 με κεφαλή βάρους 50 κιλών, ένα μοντέλο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Χεζμπολάχ».

Watch the IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari give remarks regarding the deadliest attack on Israel since October 7: pic.twitter.com/4VYuLMnUhb — Israel Defense Forces (@IDF) July 27, 2024

Ο Νετανιάχου επιστρέφει εσπευσμένα από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, ώστε να συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί σιωπηλά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του [ηγέτη της Χεζμπολάχ] Νασράλα, που γίνονται κατ’ εντολή της ιρανικής αυτοκρατορίας του κακού», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ.

يتمزق القلب الماً أمام الكارثة المروعة التي نزلت على بلدة مجدل شمس الدرزية. لا توجد كلمات يمكن أن تعزي أسر الضحايا الأطفال والشباب الذين فقدوا حياتهم بلا أي ذنب.



حزب الله المُسلح والممول من إيران لا يميز بين طفل وكبير، بين جندي ومدني، بين يهودي ومسلم أو درزي أو مسيحي. إرهابيو… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 27, 2024

Παγκόσμιο σοκ και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο και ο διοικητής των κυανόκρανων στη χώρα απηύθυναν τις πρώτες πρωινές ώρες έκκληση προς τα μέρη να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους μέσω X, η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ και ο Αρόλδο Λάθαρο, επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο, προειδοποιούν ότι περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ απειλεί να προκαλέσει «απίστευτη καταστροφή σε όλη την περιοχή».

Σε επίπεδο ΕΕ, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε το «λουτρό αίματος», ζητώντας να διενεργηθεί «ανεξάρτητη διεθνής έρευνα» για την επίθεση.

«Σοκαριστικές εικόνες από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη των Δρούζων, την Ματζάλ Σαμς. Καταδικάζω απερίφραστα αυτό το λουτρό αίματος. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τούτο το απαράδεκτο συμβάν. Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», υπογράμμισε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

We urge all parties to exercise utmost restraint and avoid further escalation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 27, 2024

Ο Λευκός Οίκος επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να τερματιστούν αυτές οι φρικιαστικές επιθέσεις» στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «απόλυτη προτεραιότητα».