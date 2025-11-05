Μια τεράστια νίκη προσέφεραν οι ψηφοφόροι σε όλη την Ανατολική Ακτή στους Δημοκρατικούς, εκλέγοντας υποψηφίους από όλο το ιδεολογικό φάσμα του κόμματος, σε μια έντονη επίδειξη δυσαρέσκειας προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Στη Βιρτζίνια, η μετριοπαθής πρώην βουλευτής Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ επικράτησε άνετα, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση των Δημοκρατικών στην πρόσφατη ιστορία της πολιτείας εδώ και χρόνια. Και στο Νιου Τζέρσεϊ, επικράτησε η επίσης μετριοπαθής Μάικι Σέριλ, ενώ στη Νέα Υόρκη ο δημοκρατικός σοσιαλιστής Ζόραν Μαμντάνι νίκησε για δεύτερη φορά τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος με τη στήριξη του Τραμπ.

Παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, οι εκστρατείες και των τριών είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά καθώς όλοι επικεντρώθηκαν στο ζήτημα του κόστους ζωής και άσκησαν σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το CNN.

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι ενέκριναν πρόταση για ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών, ενισχύοντας τις προοπτικές των Δημοκρατικών ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ενώ στην Πενσιλβάνια οι Δημοκρατικοί διατήρησαν την πλειοψηφία στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας όπου νομικές προκλήσεις σχετικά με τους εκλογικούς κανόνες είναι σχεδόν βέβαιες.

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν ένα σαφές μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Δημοκρατικοί μπορούν να αποκτήσουν δυναμική ενόψει τον ενδιάμεσων εκλογών του 2026, θέλοντας να αφήσουν πίσω τα καταστροφικά αποτελέσματα του περασμένου Νοέμβρη που οδήγησαν στον εκλογικό θρίαμβο του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το CNN, η νίκη του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι έδωσε έμφαση στη μείωση του κόστους ζωή, ενώ οι ψηφοφόροι φαίνονταν έτοιμοι να ενισχύσουν τις προσπάθειές του, εγκρίνοντας παράλληλα μια σειρά από μέτρα στα ψηφοδέλτια που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας στην κατασκευή προσιτής στέγης.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό μέσο, αν καταφέρει να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλες πόλεις των ΗΠΑ όπου το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί. Αν αποτύχει, το παράδειγμά του ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποίηση κατά των προοδευτικών ευρύτερα καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές προκριματικές εκλογές του 2028.

Όσον αφορά τη Βιρτζίνια, εκλέγεται για πρώτη φορά γυναίκα κυβερνήτης, η Σπάνμπεργκερ, η οποία επικράτησε με μεγάλη διαφορά και κυριάρχησε στα προάστια, ιδιαίτερα στην κομητεία Λάουντουν, υπερβαίνοντας σημαντικά τις επιδόσεις προηγούμενων Δημοκρατικών υποψηφίων.

Η επιτυχία της βασίστηκε κυρίως στη στήριξη από εργαζόμενους στον ομοσπονδιακό τομέα πιθανόν επειδή η διοίκηση Τραμπ έχει περικόψει θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

Χιλιάδες νυν και πρώην ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ζουν στην περιοχή. Η επιτυχία της συνέβαλε και στη νίκη του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη θέση του γενικού εισαγγελέα, Τζέι Τζόουνς, παρά τα σκάνδαλα που είχαν πλήξει την καμπάνια του.

Ακόμη, στο Νιου Τζέρσεϊ, μια πολιτεία όπου οι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί υπερβαίνουν τους Ρεπουμπλικάνους κατά περισσότερους από 800.000, επικράτησε η Δημοκρατική Μάικι Σέριλ. Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της, Τζακ Τσιαταρέλι, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά οι Δημοκρατικοί τον συνέδεσαν στενά μαζί του μέσω έντονης διαφημιστικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με τα exit polls του CNN, η Σέριλ κέρδισε 64% των λατινοαμερικανών ψηφοφόρων, 91% των μαύρων και την πλειοψηφία των ανεξάρτητων και μετριοπαθών ψηφοφόρων, ενώ ο Τσιαταρέλι υπερίσχυσε μόνο μεταξύ όσων θεωρούσαν τη φορολογία το σημαντικότερο ζήτημα.

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι έδωσαν σημαντική ώθηση στις ελπίδες των Δημοκρατικών για την απόκτηση της πλειοψηφίας στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους και προσέφεραν στον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ μια κορυφαία στιγμή σε εθνικό επίπεδο, δείχνοντας στους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στον Τραμπ ενόψει μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητας για την προεδρία το 2028.

Οι ψηφοφόροι ενέκριναν πρόταση για αναδιάταξη των εκλογικών περιφερειών έτσι ώστε οι νέοι εκλογικοί χάρτες να είναι πιο ευνοϊκοί για τους Δημοκρατικούς, εξασφαλίζοντάς τους πέντε επιπλέον πιθανές έδρες στη Βουλή στις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές.