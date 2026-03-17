Θραύσμα ιρανικού πυραύλου χτύπησε την οροφή του ορθόδοξου μοναστηριού δίπλα στον Πανάγιο Τάφο (pic)

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, αφότου ένα θραύσμα ιρανικού πυραύλου χτύπησε την οροφή ενός ελληνορθόδοξου μοναστηριού δίπλα στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σάαρ, λέει στον πατριάρχη ότι το Ιράν σκοπίμως πυροβολεί πολιτικούς στόχους και χτυπά θρησκευτικούς χώρους που ανήκουν σε Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.

«Ένας ιρανικός πύραυλος εξερράγη πάνω από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Τα θραύσματά του έπεσαν στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, στο Αρμενικό Πατριαρχείο, στην Εβραϊκή Συνοικία και στο Όρος του Ναού κοντά στο Τζαμί Αλ-Άκσα.

Το ιρανικό καθεστώς εκτοξεύει πυραύλους προς τους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ, θέτοντας σε κίνδυνο Εβραίους, Μουσουλμάνους και Χριστιανούς.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πιστών όλων των θρησκειών στην πρωτεύουσά του», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ.