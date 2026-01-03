Τραγωδία στην Ελβετία

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια ενός πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άτομα στο πολυτελές τουριστικό θέρετρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε όταν αναμμένα κεριά κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το προσωπικό του μπαρ Le Constellation να κρατάει τα λεγόμενα «κεριά-σιντριβάνια» πάνω από μπουκάλια σαμπάνιας, ενώ έχουν επίσης προκύψει ερωτήματα σχετικά με ένα αφρώδες υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την ηχομόνωση της οροφής του υπογείου όπου χόρευαν οι παρευρισκόμενοι.

Η Μπεατρίς Πιγιού, επικεφαλής εισαγγελέας του Βαλαί, του καντονιού όπου βρίσκεται το μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, δήλωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε επειδή τα κεριά με τους σπινθήρες βρέθηκαν πολύ κοντά στην οροφή.

«Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», δήλωσε την Παρασκευή το απόγευμα.

Περαιτέρω έρευνες θα δείξουν αν κάποιος θα αντιμετωπίσει ποινική ευθύνη για την πυρκαγιά, δήλωσε η Πιγιού.

Αργεί η ταυτοποίηση

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, η αστυνομία έφτασε γρήγορα στον τόπο του συμβάντος, αλλά η φωτιά έκαψε τα θύματα τόσο σοβαρά που οι ερευνητές δήλωσαν ότι θα χρειαστούν μέρες για να ταυτοποιήσουν τις σορούς.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει μόνο έναν έφηβο Ιταλό διεθνή γκολφέρ, τον Εμανουέλε Γκαλεπίνι. Σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με την έρευνα, ορισμένα από τα θύματα ενδέχεται να είναι κάτω των 16 ετών.

Ένας από τους ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι, δήλωσε στην εφημερίδα Tribune de Geneve ότι το Le Constellation είχε ελεγχθεί τρεις φορές σε 10 χρόνια και ότι όλα γίνονταν σύμφωνα με τους κανόνες.

Ο Στεφάν Γκάντσερ, επικεφαλής της ασφάλειας στο Βαλαί, δήλωσε ότι η έρευνα θα καθορίσει εάν το μπαρ είχε υποβληθεί στις ετήσιες επιθεωρήσεις κτιρίων.

Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα της πυρκαγιάς την Παρασκευή, αφήνοντας λουλούδια και αφιερώματα κοντά, ακόμη και όταν η αστυνομία άρχισε να ανοίγει ξανά την περιοχή γύρω από το μπαρ που είχε αποκλειστεί στο κέντρο της πλούσιας ορεινής πόλης.