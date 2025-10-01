Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει δηλώσει μόνο ότι επανεξετάζει το σχέδιο, το οποίο - όπως ανέφερε - παρουσιάστηκε επίσημα στους διαπραγματευτές της μόνον έπειτα από την κοινή συνέντευξη Τύπου του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η τρομοκρατική οργάνωση υποστηρίζει ότι η απάντηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες και ότι εξετάζει την πρόταση «υπεύθυνα», όπως μετέδωσε η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, αν η Χαμάς αποδεχτεί το σχέδιο, θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραχωρήσει τον έλεγχο της Γάζας, ενώ οι ηγέτες της θα μπορούν να εγκαταλείψουν τον θύλακα και εκατοντάδες καταζητούμενα στελέχη της θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Αν το απορρίψει, το Ισραήλ θα έχει την υποστήριξη του Τραμπ να συνεχίσει την επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του θύλακα, ενώ θα έχει απομονώσει πολιτικά τη Χαμάς και θα έχει ταχθεί στην ίδια πλευρά με ένα ευρύ φάσμα διεθνών ηγετών που μέχρι πρότινος τον πίεζαν να εγκαταλείψει τον πόλεμο.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και πως δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραδώσει τα όπλα της, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ.

Ο Νετανιάχου φέρεται να πέτυχε πολλαπλές αλλαγές στο σχέδιο κατά τις συνομιλίες με τους διαπραγματευτές του Λευκού Οίκου: μείωση των απαιτήσεων για αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αυστηρότερους όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και απομάκρυνση της Παλαιστινιακής Αρχής από τον ρόλο πιθανού διαχειριστή στη μεταπολεμική Γάζα.

Δήλωσε επίσης ότι έχει δεσμευθεί να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, παρότι το σχέδιο Τραμπ προβλέπει μια «αξιόπιστη οδό» προς την ανεξαρτησία.

Σε βίντεο που ανήρτησε μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το νέο σχέδιο εκφράζει το όραμα του Ισραήλ και σηματοδοτεί αλλαγή στάσης, σε σχέση με την περίοδο που η Ουάσιγκτον τον πίεζε να αποδεχθεί τους όρους της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου. «Ποιος θα το πίστευε;» είπε.