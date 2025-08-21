Τέξας: Οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν νέο εκλογικό χάρτη που τους ευνοεί

Τα νέα όρια των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας ενέκριναν Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, και είναι τέτοια ώστε να δώσουν πλεονέκτημα στους ίδιους, στις εκλογές του 2026, για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν πέντε νέες έδρες με ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.

Το νομοσχέδιο πέρασε με 88 ψήφους υπέρ και 52 κατά. Θα σταλεί στη Γερουσία όπου αναμένεται να περάσει κι έπειτα να υπογραφεί από τον κυβερνήτη, τον επίσης Ρεπουμπλικανό, Γκρεγκ Άμποτ.

Αυτό συνέβη ύστερα από μια αντιπαράθεση δύο εβδομάδων, κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εγκατέλειψαν την πολιτεία για να καθυστερήσουν την ψηφοφορία και να συσπειρώσουν όσους ήταν αντίθετοι στα σχέδια.

Με πολλούς βουλευτές εκτός της Πολιτείας δεν υπήρχε η απαραίτητη απαρτία για να προχωρήσει η ψηφοφορία. Μάλιστα, ο κυβερνήτης είχε ζητήσει τη σύλληψη των Δημοκρατικών που είχαν φύγει ενώ μόλις επέστρεψαν, ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε –καλού κακού– να κλειδωθεί η αίθουσα.

Θετικά στην ψήφιση του νομοσχεδίου αντέδρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της αναδιαμόρφωσης των χαρτών, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι είναι «Μεγάλη ΝΙΚΗ για τη μεγάλη πολιτεία του Τέξας!!!».

Η περίπτωση του Τέξας, όπως σημειώνει το BBC, έχει πυροδοτήσει μάχες για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών σε όλες τις ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εξάλλου ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία κινδυνεύουν να χάσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Παρόμοιες σκέψεις γίνονται στη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο και το Μισούρι, μεταξύ άλλων Πολιτειών.

Το αντίθετο στην Καλιφόρνια

Ωστόσο, στην Καλιφόρνια γίνονται σκέψεις για αλλαγή στους χάρτες, οι οποίοι θα δίνουν πλεονέκτημα στους Δημοκρατικούς και θα ακυρώνουν στην πράξη το πλεονέκτημα ψήφων από το Τέξας. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν μόνο εάν ισχύσουν εκείνες στο Τέξας.