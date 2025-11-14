Τέσσερις οι νεκροί μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Ζελένσκι: Προμελετημένη επίθεση με στόχο μέγιστη βλάβη σε πληθυσμό και υποδομές

Τέσσερις είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες έπειτα από τη μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο, η οποία είχε στόχο κυρίως πολλές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Russian Oil Terminal Port Novorossiysk just got annihilated by Ukraine!!! pic.twitter.com/3VOxyjJxOr — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) November 13, 2025

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (…) γύρω στα 430 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 18 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν» στις ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, κατηγορώντας τη Ρωσία για μια «προμελετημένη επίθεση που στόχευε να προκαλέσει τη μέγιστη βλάβη στον πληθυσμό και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές».

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου

«Από χθες το βράδυ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας εργάζονται στους τόπους των ρωσικών επιθέσεων. Μια άγρια επίθεση – μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για δεκάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά και μια έγκυος γυναίκα.

Δυστυχώς, τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν περίπου 430 drones και 18 πύραυλοι, μεταξύ των οποίων βαλλιστικοί και αεροβαλλιστικοί πύραυλοι.

Πρόκειται για μια σκόπιμα υπολογισμένη επίθεση με στόχο να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά στους ανθρώπους και στις πολιτικές υποδομές. Μόνο στο Κίεβο, δεκάδες πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Η πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν χτυπήθηκε από θραύσματα πυραύλου Iskander.

Ο κύριος στόχος της επίθεσης ήταν το Κίεβο, ενώ επιθέσεις έπληξαν επίσης τις περιοχές του Κίεβο, του Χάρκοβο και της Οδησσού. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν πυραύλους Zircon στην περιοχή του Σούμι σήμερα το πρωί. Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο έχει ήδη ενημερώσει για την πρόοδο των επιχειρήσεων διάσωσης στις περιοχές.

Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους βοηθούν τον λαό μας. Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας Ανατόλι Κρυβονόζκο ενημέρωσε επίσης για τα αποτελέσματα των εργασιών μας στον τομέα της αεροπορικής άμυνας. Ευχαριστώ τους πολεμιστές μας για τις αποτελεσματικές ενέργειές τους.

Η Ουκρανία ανταποκρίνεται σε αυτές τις επιθέσεις με δύναμη μεγάλου βεληνεκούς, και ο κόσμος πρέπει να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις κατά της ζωής με κυρώσεις. Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι σε θέση να πουλάει πετρέλαιο και να κατασκευάζει τα σχέδιά της. Όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν.

Γίνεται μεγάλη δουλειά με τους εταίρους μας για την ενίσχυση της αεροπορικής μας άμυνας, αλλά δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε ενίσχυση με επιπλέον συστήματα και πυραύλους αναχαίτισης. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βοηθήσουν. Βασιζόμαστε σε πραγματικές αποφάσεις. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν».

Since last night, our emergency services have been working at the sites of the Russian strikes. A wicked attack – as of now, we know of dozens of wounded, including children and a pregnant woman. Sadly, four people have been killed. My condolences to their families and loved… pic.twitter.com/eViqEyU8sX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Atmosphere in Kiev is electric this evening…



I don’t think I’ve ever heard something like this. pic.twitter.com/RIL3F3nwcM — ayden (@squatsons) November 13, 2025

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα μέσω ανάρτησής του στο Χ, τόνισε ότι «αυτή η βίαιη ρωσική επίθεση καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για νέες συνεισφορές στην άμυνα της Ουκρανίας και για νέα μέτρα ενίσχυσης της πίεσης στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της πολυαναμενόμενης απόφασης σχετικά με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία».

As I returned home from my visits to Canada and the UK this morning, Russia launched a brutal missile and drone attack on Kyiv, targeting ordinary houses, hospitals, energy, and civilian infrastructure.



Around 30 residential homes were damaged. At least one person was killed,… pic.twitter.com/2FYq4ovf7m — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 14, 2025

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα».

Ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.

«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές» και κάποια κτίρια τη στερούνται «προσωρινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκονται «στη συνοικία Ντεσνιάνσκι».

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις. Έκανε επίσης λόγο για γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη στο χέρι.

Nighttime strikes leave parts of Kiev without water, heating, and electricity



Kiev experienced significant disruptions overnight after being targeted by missile strikes and Geranium drones. Several districts were left without water supply, heating, and electricity as a result of… pic.twitter.com/zFnHmxGgq5 — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 14, 2025

Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει την βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Επιδρομή drones της Ουκρανίας σε ρωσική πόλη στη Μαύρη Θάλασσα

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.

Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων - αγωγούς, πλοία κ.λπ. -, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.