Για διάστημα μεγαλύτερο των δύο δεκαετιών ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσπάθησε να οικοδομήσει την εικόνα της Ρωσίας ως αναγεννημένης μεγάλης δύναμης, γεωπολιτικά επιδραστικής και ικανής να αμφισβητεί ευθέως την αμερικανική ηγεμονία.

Όταν δε πραγματοποίησε την εισβολή στην Ουκρανία, υποσχέθηκε στους Ρώσους ότι θα «το ξανακάνουν» — θα στείλουν τις ένοπλες δυνάμεις τους προς τα δυτικά και θα σαρώσουν προς τη νίκη, όπως έκανε η Σοβιετική Ένωση εναντίον της Γερμανίας.

Ωστόσο, όπως ο αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico, ο Ρώσος πρόεδρος έχει εκπληρώσει το μισό από το αλαζονικό του όνειρο. Από αυτή την εβδομάδα, ο πόλεμος που ο Πούτιν κάποτε ήλπιζε ότι θα τελειώσει σε μόλις τρεις ημέρες έχει διαρκέσει περισσότερο από όσο χρειάστηκε η Μόσχα για να νικήσει τους Ναζί. Παράλληλα, το παγκόσμιο δίκτυο συμμάχων που ο Πούτιν πέρασε δύο δεκαετίες χτίζοντάς το, φαίνεται να καταρρέει, δοκιμαζόμενο από έναν απροσδόκητα επιθετικό πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κρεμλίνο βρίσκεται σε δυσμενή θέση στη Μέση Ανατολή από τα τέλη του 2024, όταν η κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία του στέρησε έναν αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή.

Η Μόσχα φάνηκε επίσης ανίκανη να προστατεύσει τον στενότερο φίλο της στη Νότια Αμερική νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, δεν μπόρεσε καν να αποτρέψει την άνευ προηγουμένου κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός πετρελαιοφόρου που έφερε τη ρωσική σημαία.

«Μια ολόκληρη εποχή φτάνει στο τέλος της», έγραψε την Κυριακή ένας φιλοπολεμικός στρατιωτικός blogger με το ψευδώνυμο Maxim Kalashnikov, αντανακλώντας την αυξανόμενη κριτική προς την ηγεσία της Ρωσίας.

Οι ρωσικές αρχές, υποστήριξε, είχαν αφιερώσει υπερβολικά πολύ χρόνο προσπαθώντας να δημιουργήσουν την εικόνα ότι η χώρα ήταν μια μεγάλη δύναμη, αντί να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι θα γινόταν μια. Η υπόσχεση ότι «μπορούμε να το ξανακάνουμε» απέτυχε, κατέληξε ο Kalashnikov.

Ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ ανέφερε ότι η Ρωσία για να δείξει ότι δεν υποκύπτει στην πίεση, θα αναζητήσει τρόπους να επιδείξει την κυριαρχία της, κυρίως στην Ουκρανία. Παράλληλα, προειδοποίησε να μην αναμένεται «χαλάρωση» της ρωσικής θέσης. «Ακόμα και αν είναι αδύναμο, το Κρεμλίνο θα επιδιώξει να δείξει ότι είναι ισχυρό».